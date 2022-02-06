نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة الدور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيمت، اليوم الأحد، عن مواجهات قوية.

وجاءت القرعة كالآتي:

تشيلسي ضد لوتون تاون.

كريستال بالاس ضد ستوك سيتي.

بيتروبوروغ يونايتد ضد مانشستر سيتي.

الفائز من مباراة ليفربول وكارديف سيتي ضد نوريتش سيتي.

وست هام ضد ساوثهامبتون.

توتنهام ضد ميدلسبروه.

الفائز من مباراة بورنموث وبوريهام وود ضد إيفرتون.

الفائز من ليستر سيتي ونوتنغهام ضد هدرسفيلد تاون.

ونجا وست هام يونايتد وتشيلسي من خروج مبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزين صعبين على منافسين مغمورين بينما استهل المدرب فرانك لامبارد مشواره مع إيفرتون بسحق برنتفورد والعبور إلى الدور الخامس، يوم السبت.

وسحق مانشستر سيتي ضيفه فولهام المنافس في الدرجة الثانية بنتيجة 4-1 فيما انتصر نوريتش سيتي المتعثر في الدوري الممتاز 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز.

ومنح المدافع أليكس بيني التقدم لكيدرمينستر المنافس في الدرجة السادسة في الدقيقة الـ19.

لكن البديل ديكلان رايس أنقذ وست هام من أول هزيمة في تاريخه أمام فريق منافس في دوري الهواة عندما أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدت المباراة في طريقها لركلات الترجيح بعد وقت إضافي لم يشهد أي جديد لكن جارود بوين حسم تأهل وست هام بالفوز 2-1 في الدقيقة 120.

وفي ستامفورد بريدج، صعق بليموث منافسه تشيلسي عندما هز ماكولاي جيلزفي الشباك من ركلة حرة في الدقيقة الثامنة.

وغاب توماس توخيل مدرب تشيلسي عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا وقدم فريقه أداء متواضعا وبدا بطيئا في حركته بعد راحة لمدة أسبوعين.

وسدد تشيلسي ثلاث مرات في إطار المرمى في الشوط الأول ونجح دفاع بليموث في الحفاظ على شباكه أمام بطل أوروبا إلى أن صنعت الكفاءة الفارق في الدقيقة الـ41.

فمن تمريرة ميسون ماونت العرضية المنخفضة هز القائد أزبليكويتا الشباك بكعب القدم.

وتعامل بليموث مع هجمات تشيلسي في الشوط الأول والوقت الإضافي بفضل تألق دفاعه والحارس مايك كوبر.

وحسم ألونسو فوز تشيلسي في الدقيقة الـ16 من الوقت الإضافي بعد تمريرة كاي هافرتس وقبل خمس دقائق من النهاية أنقذ الحارس كيبا أريزابالاجا بطل أوروبا من ركلة جزاء سددها رايان هاردي.

* انتفاضة سيتي

انتزع فولهام المنافس في الدرجة الثانية تقدما مفاجئا عبر فابيو كارفاليو في الدقيقة الرابعة قبل أن يدرك إيلكاي غندوغان التعادل لمانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز.

وانتهت مقاومة فولهام تماما في الدقيقة الـ13 عندما قفز جون ستونز أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من كيفن دي بروين داخل المرمى محرزا هدفه الثاني هذا الموسم.

وسيطر سيتي بتشكيلة كاملة على الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص ليسجل محرز هدفين أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة الـ53 والثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وسحق إيفرتون منافسه في الدوري الممتاز برنتفورد بنتيجة 4-1 في بداية مظفرة للفريق مع المدرب الجديد لامبارد.

ومنح ييري مينا التقدم لإيفرتون بضربة رأس في الدقيقة الـ31 بعد مشاركته كبديل عقب إصابة بن جودفري.

وعزز البرازيلي الدولي ريتشارليسون من تقدم صاحب الأرض بعد ثلاث دقائق من الاستراحة قبل أن يقلص برنتفورد الفارق من ركلة جزاء نفذها إيفان توني.

وأهدر توني فرصة إدراك التعادل ليعاقب إيفرتون الفريق الضيف عندما أعاد ميسون هولجيت الفارق إلى هدفين.

واختتم أندروز تاونسند مباراته الأولى مع إيفرتون بتسجيل الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتغلب كريستال بالاس 2-صفر على هارتلبول يونايتد المنافس في الدرجة الرابعة.

واحتاج ساوثهامبتون إلى وقت إضافي لينتصر 2-1 على كوفنتري سيتي المنتمي للدرجة الثانية.

وكان هدف كيني ماكلين كافيا ليبلغ نوريتش الدور الخامس للمرة الثانية في عشرة مواسم.