هاري كين عن مدربه كونتي: غير عقلية لاعبي توتنهام

أشاد هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، بجهود أنطونيو كونتي على رأس الجهاز الفني لناديه اللندني، قائلا إن المدرب الإيطالي المخضرم أحدث تغييرا في فكر اللاعبين منذ توليه المهمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلفا لنونو إسبريتو سانتو.

وعاد كين قائد منتخب إنجلترا، للتألق بعد انضمام كونتي للنادي اللندني وأحرز هدفين أمس السبت ليتأهل فريقه للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز رائع بنتيجة 3-1 على برايتون آند هوف ألبيون.

وعن كونتي قال كين في تصريحات تلفزيونية بعد الفوز ”إنه رائع. لا يمكنني التعبير عن مدى إعجابي بما قام به على المستويين الفني والشخصي.

”لقد غيّر بالفعل.. غيّر فكر وعقلية لاعبي الفريق“.

وأضاف كين ”نحن نعمل بكل جدية خلال التدريب ونجني ثمار ذلك واقعيا على أرض الملعب في المباريات وهذا هو المطلوب بالنسبة لجميع اللاعبين“.

وأشار كين إلى أنه يتعين على فريقه الاستمرار في تقديم المستوى الأعلى إذا أراد إنهاء صيامه عن التتويج بالألقاب المستمر منذ 2008 عندما فاز بلقب كأس رابطة المحترفين بعد الانتصار على الجار اللندني تشيلسي في المباراة النهائية.

وأردف قائلا ”لا يزال أمامنا طريق طويل.. لا يزال هناك الكثير من المباريات في الدوري وكأس الاتحاد. لذا دعونا نستمر فيما نقوم به“.

كان فريق توتنهام تغلب على موركامب بنتيجة 3-1 في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما فاز برايتون على وست بروميتش ألبيون بنتيجة 2-1.

وكان توتنهام تلقى خسارة أمام تشيلسي في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي، قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وسيعود توتنهام سابع الترتيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء المقبل عندما يستضيف ساوثهامبتون.

وتأهلت فرق مانشستر سيتي وتشيلسي ووست هام وكريستال بالاس وساوثهامبتون وإيفرتون من البريميرليغ للدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد.