ميرور: لاعبو مانشستر سيتي يثقون في بقاء غوارديولا

ألقت التقارير الصحفية المتعلقة بمستقبل الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بظلالها على الفريق بعد ساعات فقط من التأهل للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي، إثر فوزه 4-1 على فولهام بفضل ثنائية الجزائري رياض محرز.

ولا يزال مانشستر سيتي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، في حين أن الفريق يسير على الطريق الصحيح في كأس إنجلترا.

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشك فيما يتعلق بمستقبل غوارديولا، حيث من المقرر أن ينتهي عقد المدرب الكتالوني في نهاية موسم 2022/2023.

ويأتي ذلك رغم تقرير لصحيفة ”ميرور“ البريطانية أشار إلى أن لاعبي مانشستر سيتي يعتقدون أن غوارديولا سيوقع عقدًا جديدًا للبقاء في استاد الاتحاد، مما يبقيه في النادي بعد عام 2023.

ونقلت ”ميرور“ عن مصدر قريب من ملعب الاتحاد إن ”بيب (غوارديولا) لا يمكنه الابتعاد عن النادي. لقد بنى فريقًا يمكنه الاستمرار في الهيمنة لسنوات. لديه كل شيء في سيتي، بما في ذلك العمل مع الأشخاص الذين يمنحونه حرية العمل بالطريقة التي يريدها“.

وكانت هناك اقتراحات بأن غوارديولا قد يبتعد عن مانشستر سيتي إذا حصل على دوري أبطال أوروبا، لكن صحيفة ”ميرور“ قالت إن ”الشعور المتزايد“ بشأن النادي هو أن المدير الفني السابق لبرشلونة يريد تشكيل ”فريقا مهيمنا لسنوات“.

وكتب سايمون مولوك في ”ميرور“، أن لاعبي مانشستر سيتي قد صُدموا من كيف أن غوارديولا ”لم يشعر أبدا أنه في بيته أكثر من الوقت الحالي“، ”سعي بيب للفوز هو ذاته، ولكن من نواح كثيرة يبدو أنه قد نضج وسعيدا في سيتي“.

وسيخوض مانشستر سيتي عدة مباريات مليئة بالإثارة خلال الشهر الحالي، بما في ذلك عدد من مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الذهاب ضد العملاق البرتغالي سبورتينغ لشبونة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

سيحرص غوارديولا ولاعبيه على المضي قدمًا في بطولة أوروبا هذه المرة، بعد الهزيمة في نهائي البطولة العام الماضي أمام تشيلسي بقيادة توماس توخيل في بورتو الصيف الماضي.

ويسير غوارديولا نحو قيادة سيتي لإحراز لقب الدوري للمرة الرابعة في خمس سنوات، كما توج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد أربع مرات، ويتصدر سيتي الدوري بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه بعد 23 جولة.

وقال المدرب الإسباني أواخر الشهر الماضي: ”اتخذنا معا القرارات بخصوص حضوري إلى هنا وتمديد التعاقد في مناسبتين، وسنفعل الأمر ذاته الآن. يتعلق الأمر بمشاعر النادي نحوي، وحول شعوري لنفسي وللنادي“.