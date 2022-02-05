كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح فولهام.. وتشيلسي يعبر بليموث

صعد فريق مانشستر سيتي إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على ضيفه فولهام بنتيجة (4-1)، مساء اليوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد.

وسجل رباعية السيتي إلكاي غوندوغان في الدقيقة السادسة، وجون ستونز في الدقيقة 13، ورياض محرز (هدفين) في الدقيقتين 53 و57، بينما سجل هدف فولهام الوحيد فابيو كارفالو في الدقيقة الرابعة.

وانتزع الفريق المنافس في الدرجة الثانية تقدما مفاجئا عبر فابيو كارفاليو في الدقيقة الرابعة قبل أن يدرك إيلكاي غندوغان التعادل لمتصدر الدوري الممتاز.

وانتهت مقاومة فولهام تماما في الدقيقة 13 عندما قفز جون ستونز أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من كيفن دي بروين داخل المرمى محرزا هدفه الثاني هذا الموسم.

وسيطر سيتي بتشكيلة كاملة على الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص ليسجل محرز هدفين أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 53 والثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

مانشستر سيتي يتأهل لدور ال16 في كاس الاتحاد الانجليزي بتغلبه على فولهام 4-1. pic.twitter.com/wFh6j3BBvY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 5, 2022

وفي مباراة أخرى، نجا تشيلسي من مأزق في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عندما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه بليموث، بعد وقت إضافي بفضل هدفي الإسبانيين سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو.

وصعق بليموث منافسه عندما هز ماكولاي جيلزفي الشباك من ركلة حرة في الدقيقة الثامنة.

وغاب توماس توخيل مدرب تشيلسي عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا، وقدم فريقه أداء متواضعا وبدا بطيئا في حركته بعد راحة لمدة أسبوعين.

وسدد تشيلسي ثلاث مرات في إطار المرمى في الشوط الأول، ونجح دفاع بليموث في الحفاظ على شباكه أمام بطل أوروبا، إلى أن صنعت الكفاءة الفارق في الدقيقة 41.

فمن تمريرة ميسون ماونت العرضية المنخفضة هز القائد أزبليكويتا الشباك بكعب القدم.

وتعامل بليموث مع هجمات تشيلسي في الشوط الأول والوقت الإضافي بفضل تألق دفاعه والحارس مايك كوبر.

وحسم ألونسو فوز تشيلسي في الدقيقة 16 من الوقت الإضافي بعد تمريرة كاي هافرتس، وقبل خمس دقائق من النهاية أنقذ الحارس كيبا أريزابالاغا بطل أوروبا من ركلة جزاء سددها رايان هاردي.

فوز وست هام

وفي مباراة ثالثة، كسر وست هام يونايتد قلوب كيدرمينستر هاريرس عندما انتصر 2-1 على الفريق المنافس في دوري الهواة، بفضل هدف متأخر في الوقت الأصلي، ثم الوقت الإضافي، في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومنح المدافع أليكس بيني التقدم للفريق المنافس في الدرجة السادسة في الدقيقة 19.

لكن البديل ديكلان رايس أنقذ وست هام من أول هزيمة في تاريخه أمام فريق منافس في دوري الهواة، عندما أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدت المباراة في طريقها لركلات الترجيح، بعد وقت إضافي لم يشهد أي جديد، لكن جارود بوين حسم تأهل وست هام إلى الدور الخامس بهدف في الدقيقة 120.