سبورت: برشلونة يشعر بالقلق بعد عرض تشيلسي المغري للتعاقد مع رونالد أراوخو

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، اليوم السبت، إنه يجب على برشلونة تسريع ملف تجديد مدافعه الأوروغواياني رونالد أراوخو بعد محاولات الأندية الإنجليزية للتعاقد معه.

وينتهي عقد رونالد أراوخو مع برشلونة صيف 2023، ولم ينجح برشلونة في إقناع مدافعه الشاب بتجديد عقده، وقد ربطته تقارير بالانتقال إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، إضافة لريال مدريد.

ردا على اهتمام ريال مدريد.. برشلونة يستدعي وكيل أعمال أراوخو https://t.co/7N5SBXiPXB pic.twitter.com/A4irlhlBgV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 14, 2022

وأفادت ”سبورت“ أن برشلونة سيستأنف المفاوضات مع أراوخو وجافي في الأيام المقبلة، في حين سيكون هناك المزيد من الهدوء مع سيرجي روبرتو ، الذي سيُبذل من أجله الحد الأدنى من الجهد لاستمراريته وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن وضع أراوخو، الذي تغريه العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة تشيلسي، مثير للقلق بشكل كبير في برشلونة.

ويسعى النادي اللندني بالفعل للتعاقد مع أراوخو الصيف المقبل من خلال عرض مالي مغر حيث يريد البلوز أن يكون أراوخو بديلا لمدافعه الألماني أنطونيو روديغر، حيث ينتهي عقد الأخير في يونيو المقبل، ولا يبدو أنه سيجدد عقده في ستامفورد بريدج.

بناء على رغبة بيريز.. ريال مدريد يطارد رونالد أراوخو مدافع برشلونة https://t.co/ztWry7Y4SL pic.twitter.com/kxGFArngJE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

وبدأ أراوخو الحديث عن تجديد عقده في نهاية الصيف الماضي، لكن برشلونة قرر تجميد المفاوضات، مع إعطاء الأولوية لتجديد عقدي بيدري وأنسو فاتي، وفي يناير الماضي أعيد فتح ملف التجديد لأراوخو، حيث قدم برشلونة عرضه الأول.

وأفادت ”سبورت“ بأن برشلونة يريد ربط أراوخو بعقد لمدة خمسة مواسم، لكن الراتب الذي يقدمه النادي الكتالوني للاعب يبلغ حوالي ثلاثة ملايين يورو، وهو رقم أقل بكثير مما اتفق عليه برشلونة مع بيدري وأنسو فاتي.

من جهتها لا تقبل بيئة أراوخو اقتراح برشلونة، خاصة أن المدافع الأوروغواياني بات ركيزة أساسية في دفاع النادي الكتالوني، ويريد البقاء في كامب نو لكنه يدرك أنه لا يتم تقديره.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من الواضح أن أراوخو لا يريد الوصول إلى أرقام أعلى لاعبي برشلونة من حيث الرواتب، على الرغم من حقيقة أنه يريد مواكبة آخر ملفات التجديد في برشلونة ويعتبر أن مطالبه عادلة.

وفي الأشهر الأخيرة تم الاتصال بأراوخو من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، وقالت ”سبورت“ إن الأندية الثلاثة في حالة تأهب لضم اللاعب، وإنه إذا لم ينجح برشلونة في إقناع اللاعب بالتجديد فسيكون برشلونة ملزمًا عمليًا ببيعه خلال السوق الصيفي المقبل لتجنب رحيله مجانا بعد عام ونصف العام.

وأكدت أن أولوية أراوخو المطلقة هي الاستمرار مع برشلونة لأنه ممتن جدًا للنادي، لكن تشيلسي أخبر اللاعب بالفعل أنه سيكون على استعداد لمضاعفة الراتب الذي يحصل عليه من برشلونة وهو ما قد يغير خطط المدافع البالغ من العمر 22 عاما.