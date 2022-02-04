باحتفاليته الشهيرة.. كريستيانو رونالدو الحاضر الغائب خلال افتتاح الأولمبياد الشتوي في بكين (فيديو)

كان كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ونجم مانشستر يونايتد الحاضر الغائب في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بكين يوم الجمعة، حيث حرص لاعبان من الوفد البرتغالي في طابور العرض على تقليد احتفاله بعد تسجيل الأهداف.

وبات رونالدو، الذي سيكمل عامه 37 يوم السبت، أيقونة للبرتغال منذ فترة طويلة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بلقب يورو 2016 في فرنسا، وحطم العديد من الأرقام القياسية الفردية أو مع الأندية ومنتخب بلاده.

وتشارك البرتغال في الأولمبياد الشتوي للمرة التاسعة، لكن وفدها هذه المرة تقلص إلى عدد محدود من الرياضيين، وظهر بعضهم وهو يقوم بتقليد حركة رونالدو الشهيرة.

احتفالية رونالدو الشهيرة "Siii" حاضرة مع الوفد البرتغالي 🇵🇹😅#دورة_الألعاب_الأولمبية_الشتوية pic.twitter.com/TkVlFralVb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2022

وتجاوز رونالدو حاجز 800 هدف في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده، كما أصبح أكثر هداف في تاريخ المباريات الدولية في العالم متجاوزا الإيراني علي دائي.

وافتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميا منافسات دورة الألعاب الشتوية في الملعب الوطني أو ما يطلق عليه ملعب ”عش الطائر“ بالعاصمة الصينية بكين.

وافتتح شي الذي كان يجلس إلى جواره توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولي دورة الألعاب التي تستمر حتى 20 فبراير/شباط الجاري، والتي تشهد مشاركة 2900 رياضي من 91 دولة سيتنافسون على 109 ميداليات ذهبية.

وحضر الاحتفال ممثلون عن 91 دولة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتأتي مشاركة هؤلاء الرؤساء على الرغم من قرار دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة مقاطعة الحفل للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، لا سيما في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ، وقمع المعارضة في هونغ كونغ.

وشارك ما يقارب 3 آلاف عارض فني في الحفل، وهو انخفاض كبير من 15 ألفا قدموا العروض في أولمبياد بكين 2008، واستمر الحفل لنحو 100 دقيقة، وهو أقصر بكثير من 4 ساعات في 2008.

وأصبحت بكين أول مدينة تنظم دورتي الألعاب الصيفية والشتوية، وتقام البطولة وسط تدابير صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، ووسط توترات سياسية.