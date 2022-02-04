توخيل يكشف موقف تشيلسي من عثمان ديمبلي

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إنه لم يتصل بجناح برشلونة عثمان ديمبلي خلال فترة انتقالات يناير، وعبر عن سعادته بتشكيلته الحالية رغم عدم تعاقد النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع لاعبين جدد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي أبدى اهتماما بالتعاقد مع الدولي الفرنسي ديمبلي، الذي طلب منه برشلونة الرحيل قبل فترة انتقالات يناير، بعد انهيار مفاوضات تجديد عقده مع العملاق الكتالوني.

لكن ديمبلي، الذي لعب تحت قيادة توخيل في بروسيا دورتموند في موسم 2016-2017، لم يستطع العثور على ناد جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات، وسيبقى في برشلونة حتى نهاية الموسم.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الجمعة: ”لم أتواصل مع عثمان ديمبلي. لم يكن هناك أي اتصال بيننا في الشتاء، أنا سعيد بفترة الانتقالات لأنها كانت هادئة“.

وكشف توخيل أن النادي حاول التعاقد مع لاعبين جدد الشهر الماضي، لكنه اكتفى في النهاية بالاعتماد على الحلول داخل التشكيلة الحالية.

وقال المدرب الألماني: ”لقد حاولنا وكانت لدينا أفكار، لكننا في النهاية تمسكنا بما لدينا ونحن سعداء“، مضيفا أنه من المتوقع أن يعود ريس جيمس المصاب قريبا لكنه لن يلحق بمباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية الأسبوع المقبل“.

وأضاف: ”سيزار أزبيليكويتا في حالة رائعة حاليا.. نحاول العثور على حلول داخل التشكيلة“.

وقال توخيل إن فريقه بات جاهزا لمباراة الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت أمام بليموث المنتمي للدرجة الثالثة، باستثناء لاعب الوسط روبن لوفتوس-تشيك والظهيرين جيمس وبن تشيلويل للإصابة.

وأضاف توخيل أن المهاجم كريستيان بوليسيك وقلب الدفاع تياجو سيلفا لم يشاركا في التدريبات بعد العودة من أداء الواجب الدولي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة بعد 24 مباراة، متأخرا بعشر نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب 23 مباراة.