غوارديولا يعترف بارتكاب أخطاء تسببت بمعاناة كانسيلو في بدايته مع مانشستر سيتي

اعترف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، بأنه أخطأ في التعامل مع جواو كانسيلو، مما ساهم في معاناة الظهير عقب انضمامه للفريق.

وانضم الدولي البرتغالي كانسيلو إلى سيتي في 2019 قادما من يوفنتوس الإيطالي، لكنه وجد صعوبة في التكيف ولم يتمكن من المشاركة بانتظام مع سيتي.

والآن بعد تمديد عقده هذا الأسبوع ليظل مع الفريق حتى 2027، أصبح كانسيلو أحد أبرز لاعبي سيتي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فولهام في كأس الاتحاد الإنجليزي: ”الجميع يعرف مدى أهمية جواو لنا بعدما فعلناه في آخر موسمين. لقد كافحنا معا في فترته الأولى بعد انضمامه للفريق، لم نتفق في العديد من الأشياء، جزئيا بسبب أخطائي“.

”لكن الآن هو شخص مذهل وأنا سعيد للغاية بسعادته هنا، ويمكنه اللعب في هذا النادي خلال السنوات المقبلة.

”أعتقد أننا يعرف كل منا الآخر جيدا الآن. كل لاعب يجب معاملته بشكل مختلف. إن قلبه كبير وحساس للغاية. احتجت وقتا طويلا لأفهمه. وفي النهاية أعتقد الآن أنني أفهمه أكثر“.

وأشاد المدرب الإسباني أيضا بالعمل الذي قام به النادي للتعاقد مع خوليان ألفاريز من ريفر بليت لمدة خمسة أعوام ونصف العام.

وسيظل المهاجم، البالغ عمره 22 عاما، في الفريق القادم من بوينس أيرس حتى يوليو تموز المقبل قبل انضمامه إلى زملائه الجدد في سيتي.

وأضاف غوارديولا: ”أهنئ النادي، إنهم يعملون للحاضر ولكن بالطبع للمستقبل. إنه لاعب بإمكانه الانضمام لنا بالفعل الآن، لكننا نملك ما يكفي من لاعبين حاليا، لا أود أن يكون لدي العديد من اللاعبين في عدة مراكز.

”الأفضل أن يبقى في ريفر بليت، حيث يؤدي بشكل رائع. في فترة الإعداد قبل الموسم المقبل سينضم لنا بعدما نقرر ما سيحدث في التشكيلة. شخصيا أنا سعيد بالتعاقد مع هذا اللاعب الشاب الموهوب للسنوات المقبلة“.