ذا أتلتيك: عرض توتنهام للبيع مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني

أنهى توتنهام هوتسبير للتو فترة انتقالات يناير/كانون الثاني بعد أن فشل، بشكل كبير، في تحقيق الأهداف التي كان الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق يأمل في تحقيقها.

وعلى الرغم من ضم رودريغو بنتانكور وديغان كولوسيفسكي ثنائي يوفنتوس إلا أن هناك شعورًا كبيرًا بخيبة الأمل في النادي، وذلك بسبب أن أهدافهم الرئيسية، مثل آداما تراوري ولويس دياز تراجعا عن الاتفاق مع النادي في اللحظات الأخيرة، بينما حاول فابيو باراتيشي المدير الرياضي للنادي اللندني في إقناعهما بالانتقال لتوتنهام لكنه فشل في النهاية.

ودعا كونتي مسؤولي النادي في أكثر من مناسبة لمساعدته على تعزيز التشكيلة منذ أن تولى المسؤولية لكنه اضطر إلى الانتظار حتى اليوم الأخير لفترة الانتقالات للتعاقد مع ثنائي خط الوسط الإيطالي.

كما عاد تانغي ندومبلي لاعب وسط توتنهام إلى ناديه السابق أولمبيك ليون على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب مقابل 65 مليون يورو (72.81 مليون دولار) حسب تقارير لوسائل إعلام.

وترك توتنهام على سبيل الإعارة أيضا لاعب الوسط الإسباني بريان غيل البالغ من العمر 20 عاما والذي انضم إلى فالنسيا حتى نهاية الموسم، ولا يتضمن العقد بندا يسمح بشراء اللاعب.

جماهير توتنهام تقذف روديغر مدافع تشيلسي بـ"فتاحة زجاجات وقداحة" https://t.co/xlgfAhlBVZ pic.twitter.com/Seq4nUE0sp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

وغادر لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي جيوفاني لوسيلسو أيضا إلى إسبانيا حيث انتقل لفياريال حتى نهاية الموسم.

ومع ذلك، هل يمكن أن يكون المزيد من الاستثمار طويل الأجل في النادي – أو حتى بيع النادي لملاك جدد هو الحل؟، ووفقًا لصحيفة ”ذا أتلتيك“ قد لا يكون سيناريو بيع النادي بعيدًا جدًا.

وقالت الصحيفة إن توتنهام بالفعل معروض للبيع، إذ إن الملاك الحاليين للنادي ENIC مستعدون لبيعه مقابل نحو ثلاثة مليارات جنيه إسترليني وذلك مقابل حوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني في أسهم النادي مع ديون أخرى بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني.

علاوة على ذلك، يذكر التقرير أن دانيال ليفي رئيس النادي يبحث بنشاط عن استثمارات جديدة وسيرحب بها، حيث يأمل أيضًا في البقاء في النادي، حتى لو باعت ENIC النادي وانفصل ليفي عن جو لويس صاحب حصة الأغلبية في النادي اللندني.

وعندما تنظر إلى هيكل النادي حاليا تجده جاهزا للنجاح خاصة بعد التعاقد مع باراتيشي أحد أفضل خبراء الانتقالات في العالم في حين أن كونتي مدير فني عالمي طالما رغب النادي في التعاقد معه منذ سنوات، أضف ذلك إلى حقيقة أن لديهم أفضل ملعب في إنجلترا .

وتكمن المشكلة الآن في جذب أفضل اللاعبين، وقد تساعد الأموال الإضافية من بيع النادي في القيام بذلك.

وينافس توتنهام السابع بقوة على دخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز ويبتعد بنقطتين فقط عن مانشستر يونايتد الرابع الذي لعب مباراتين أكثر من توتنهام.