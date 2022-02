مدرب برينتفورد: كريستيان إريكسن قد يصبح أعظم صفقة يبرمها النادي على الإطلاق

قال توماس فرانك مدرب برينتفورد اليوم الخميس إن كريستيان إريكسن قد يصبح أعظم صفقة يبرمها النادي على الإطلاق وعبر عن أمله في ظهور لاعب الوسط الدنماركي مع الفريق لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في غضون أسابيع قليلة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى برنتفورد يوم الإثنين الماضي بعد سبعة أشهر من تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة في بطولة أوروبا.

