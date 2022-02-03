مدرب برينتفورد: كريستيان إريكسن قد يصبح أعظم صفقة يبرمها النادي على الإطلاق

قال توماس فرانك مدرب برينتفورد اليوم الخميس إن كريستيان إريكسن قد يصبح أعظم صفقة يبرمها النادي على الإطلاق وعبر عن أمله في ظهور لاعب الوسط الدنماركي مع الفريق لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في غضون أسابيع قليلة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى برنتفورد يوم الإثنين الماضي بعد سبعة أشهر من تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة في بطولة أوروبا.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee 🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season 📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022

ووقع إريكسن، الذي سقط مغشيا عليه خلال مباراة ضد فنلندا في كوبنهاغن وخضع لإنعاش قلبي رئوي أنقذ حياته على أرض الملعب أمام الجماهير المصدومة وزملائه، لبرينتفورد في انتقال حر حتى نهاية الموسم.

وفي الوقت الحالي يستخدم لاعب توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان السابق جهازا خاصا يُعرف باسم جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع.

ولم يلعب إريكسن منذ تعرضه للأزمة القلبية رغم أنه كان يتدرب مع ناديه السابق أياكس أمستردام من أجل استعادة لياقته.

وأنهى فريقه السابق إنتر ميلان عقده في ديسمبر كانون الأول لأن جهاز تنظيم ضربات القلب الذي زرعه غير مسموح به في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال فرانك للصحفيين قبل مواجهة إيفرتون يوم السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي: ”كان الحصول على خدمات إريكسن أمرا رائعا“.

وأضاف: ”قد يصبح أعظم صفقة على الإطلاق يبرمها النادي“.

وتابع: ”شاهدتموه سابقا ضمن أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وما حدث له في يونيو حزيران كان محزنا وأصابنا جميعا بالصدمة، اليوم الذي يعود فيه للملعب سيكون مشوبا بالعاطفة“.

وأتم توماس فرانك: ”من الصعب تحديد موعد عودته.. لكني أتمنى أن تكون خلال أسابيع قليلة لكنني لا أعرف.. يستحيل الآن تحديد موعد عودته“.

وشارك إريكسن في 26 مباراة مع إنتر ميلان في مسيرته نحو تحقيق لقب الدوري الإيطالي في 2021 لأول مرة منذ 11 عاما.

وخاض اللاعب الدنماركي 226 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام الذي قال مدربه أنطونيو كونتي هذا الشهر إن ”الباب مفتوح دائما“ أمام إريكسن في النادي اللندني.

ويلتئم شمل إريكسن وفرانك الذي تدرب لاعب الوسط تحت قيادته عندما كان مدرب برينتفورد يقود منتخب الدنمارك تحت 17 عاما.

وحصل إريكسن، الذي شارك في 109 مباريات مع الدنمارك، على الضوء الأخضر من قبل الأطباء الشهر الماضي لاستئناف مسيرته الكروية ويسعى للعب في كأس العالم.

ويحتل برينتفورد، الذي يلعب في دوري الأضواء لأول مرة في 74 عاما هذا الموسم، المركز 14 برصيد 23 نقطة من 23 مباراة.