تشديد الحراسة على ماسون جرينوود بعد إطلاق سراحه وإبعاده عن منتخب إنجلترا

أطلق سراح النجم الإنجليزي الشاب ماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد بكفالة بعد قضاء 3 ليال معتقلا لدى الشرطة في مدينة مانشستر للتحقيق في تهم الاغتصاب والاعتداء الجسدي والجنسي والتهديد بالقتل ضد صديقته السابقة.

وأكدت الشرطة في مانشستر إطلاق سراح النجم الشاب البالغ 20 سنة بكفالة من أجل تحقيقات أكثر عمقا في القضايا المتهم بها وهي الاغتصاب والاعتداء الجسدي على امرأة.

إطلاق سراح ماسون غرينوود نجم مانشستر يونايتد بكفالة https://t.co/9Ko0FWrCfS pic.twitter.com/pzdY9Wkgql — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 2, 2022

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فقد عزز ماسون جرينوود الحراسة على منزله بعد إطلاق سراحه حيث شوهد شخصان من حراس الأمن الخاص خارج المنزل وحضور خبير لتركيب نظام أمان.

ويتضمن نظام الأمان المركب إمكانية الاتصال بـ8 كاميرات مراقبة بتقنية متطورة.

ولا يعرف مكان تواجد ماسون جرينوود بعد إطلاق سراحه حيث يملك منزلا ثانويا وضع مانشستر يونايتد حراسة عليه ويتواجد داخله عائلته، والده وأمه.

وواصل مانشستر يونايتد التأكيد على إبعاد ماسون جرينوود عن تدريبات الفريق واللقاءات وأدان مرة أخرى العنف، كما ساند شركاء الفريق من شركات رعاية موقفه وأبعدوا النجم الشاب عن صورهم الدعائية.

وقد تكلف القضية النجم الشاب البالغ 20 سنة نهاية مسيرته كلاعب حيث قررت شركة ”نايكي“ إلغاء عقد الرعاية معه.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن المسيرة الدولية لماسون جرينوود بدورها انتهت ولا يفكر غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي في دعوته وسيكون مبعدا حتى تنتهي القضية أمام المحاكم بشكل نهائي.

وكان ماسون جرينوود مبعدا من منتخب إنجلترا منذ خرقه التدابير الاحترازية لفيروس كورونا برفقة لاعب مانشستر سيتي فيل فودين قبل مواجهة منتخب أيسلندا في دوري الأمم الأوروبية ولم يلعب بعدها مع المنتخب.

وخرق الثنائي تدابير الحجر الصحي في الفندق الذي كان يقيم فيه منتخب إنجلترا حيث التقيا بفتاتين وهو ما دفع المدرب وإدارة الاتحاد الإنجليزي لطرده من المنتخب ولم يعد نهائيا.

ويتقاضى ماسون جرينوود راتبا أسبوعيا يبلغ 75 ألف جنيه استرليني في مانشستر يونايتد.