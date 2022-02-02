تحديد موعد محاكمة بنجامين ميندي

سيخضع الفرنسي بنجامين ميندي ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي للمحاكمة في يوليو المقبل بتهمة الاغتصاب والاعتداء على 6 نساء، بحسب ما أعلنت محكمة، الاربعاء.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت المدافع الدولي الفرنسي، في أغسطس الماضي، بتهم اغتصاب 4 سيدات، وعنف جنسي ضد واحدة، وارتفع عدد الضحايا إلى 7 في الشهر الماضي.

وظهر اللاعب البالغ 27 عامًا والذي أوقفه ناديه عن ممارسة اللعبة منذ أغسطس الماضي، في قفص الاتهام في محكمة تشيستر كراون حيث واجه تهمة جديدة بمحاولة اغتصاب، يواجه ميندي الآن 9 تهم، بينها 7 متعلقة بالاغتصاب.

وحدد القاضي باتريك تومسون يوم 25 يوليو موعدًا لمحاكمة ميندي وشريكه في التهمة لويس ساها ماتوري، جلس مترجم فرنسي بين الرجلين، وتحدث ميندي فقط لتأكيد هويته، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة 6 أسابيع فيما حدد تومسون جلسة استماع أخرى في 11 مارس.

أفرجت محكمة في شمال غرب إنكلترا الشهر الماضي بالكفالة عن الرجلين بعد أن كانا محتجزين منذ اعتقالهما في أغسطس الفائت.

انضم ميندي إلى مانسستر سيتي من موناكو في العام 2017 وخاض معه 75 مباراة، إلا أنه عانى من تراجع في فورمته والعديد من الإصابات.

وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2019، علمًا أنه توج مع ”الديوك“ بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.