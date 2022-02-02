إطلاق سراح ماسون غرينوود نجم مانشستر يونايتد بكفالة

أعلنت شرطة مانشستر خروج ماسون غرينوود، نجم مانشستر يونايتد، بكفالة مالية من الحجز لحين إجراء مزيد من التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليه خلال اليومين الماضيين إثر اتهامه بالاعتداء على صديقته.

وكان نادي مانشستر يونايتد أصدر أمس بيانا رسميا جديدا بشأن قضية مهاجمه ماسون غرينوود، والذي تم إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء على صديقته.

وقال النادي في بيانه، يوم الأربعاء: «مانشستر يونايتد يكرر إدانته الشديدة للعنف من أي نوع. كما ذكرنا سابقا، لن يتدرب غرينوود مع النادي أو يلعب لصالحه حتى إشعار آخر».

Mason Greenwood: Man Utd footballer released on bail – BBC News https://t.co/oKXeVnJ1U9 — Simon Stone (@sistoney67) February 2, 2022

وكانت شرطة مانشستر الكبرى قالت إن لاعب مانشستر يونايتد غرينوود احتجز للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسيا وتهديدات بالقتل، بعد أن ظهرت اتهامات على الإنترنت بأن المهاجم البالغ من العمر 20 عاما اعتدى على امرأة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه فيه يوم الأحد بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل امرأة أبلغت عن حوادث عنف جسدي.

ونُشرت الادعاءات ضد غرينوود، والتي تضمنت مقاطع فيديو وصورا ورسالة صوتية، على ”إنستغرام“ يوم الأحد وتم حذفها لاحقا.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان ”حصل المحققون على مزيد من الوقت للتحدث إلى رجل في العشرينات من عمره اعتقل للاشتباه في اغتصابه امرأة والاعتداء عليها.

”ما زال التحقيق مستمرا بعد أن وافق القضاة على التمديد حتى الأربعاء، الثاني من فبراير)“.

وأضافت الشرطة ”وبعد التحقيقات التي جرت حتى الآن، تم احتجازه مرة أخرى للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسيا وتهديدات بالقتل“.

وقالت شركة نايكي العملاقة للملابس الرياضية إنها علقت علاقتها مع غرينوود لأنها ”تشعر بقلق عميق من المزاعم المزعجة“.

وقرر يونايتد إيقاف غرينوود قائلا إنه لن يعود للتدريبات أو يلعب للنادي حتى إشعار آخر. وجدد النادي إدانته الشديدة ”لأعمال العنف من أي نوع“ يوم الثلاثاء.

كما تم حذف غرينوود من لعبة الفيديو (فيفا 22) غير المتصلة بالإنترنت والتي تحظى بشعبية كبيرة، إذ لم يعد المهاجم متاحا في تشكيلة يونايتد..

وتوقع خبراء كرة القدم نهاية مشوار اللاعب الدولي الإنجليزي بعد الواقعة الصادمة، بعد أن كان من المتوقع أن يكون أحد أبرز نجوم منتخب إنجلترا في الأعوام المقبلة.

ويرتبط غرينوود، الذي سجل ستة أهداف هذا الموسم بقميص مانشستر يونايتد، بعقد مع ”الشياطين الحمر“ حتى عام 2025.