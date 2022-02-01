تمهيدًا للتوقيع مع برشلونة.. أوباميانغ يرحل عن آرسنال بالتراضي

انتهت مسيرة بيير-إيمريك أوباميانغ مع آرسنال بعدما أكد النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الغابوني رحل بموافقة الطرفين، مما يمهد الطريق أمام انتقاله المتوقع إلى برشلونة الإسباني في صفقة مجانية.

ولم يلعب أوباميانغ (32 عامًا) مع آرسنال، منذ ديسمبر/ كانون الأول، بعدما جرده المدرب ميكل أرتيتا من شارة القيادة بسبب ”مخالفة انضباطية“.

كما غادر مهاجم الغابون كأس الأمم الأفريقية مبكرًا بعدما قال الاتحاد الغابوني لكرة القدم إنه اكتشف إصابته بأضرار في عضلة القلب خلال الفحوص التي خضع لها في الكاميرون عقب إصابته بكوفيد-19.

وبعد أن سجل 22 هدفًا في موسمي 2018-2019 و2019-2020، لم يحرز أوباميانغ سوى 10 أهداف في الدوري في الموسم التالي الذي احتل فيه آرسنال المركز الثامن.

برشلونة ينجح في التعاقد مع أوباميانغ.. ويفشل في التخلص من عثمان ديمبلي https://t.co/1c266CoKnn pic.twitter.com/rUp5fNf6p2 — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

وفي أعقاب مفاوضات طويلة حول عقده، وقّع أوباميانغ عقدًا جديدًا مع آرسنال لثلاث سنوات في 2020، مما أسعد جماهير النادي اللندني التي كانت تتوق إلى بقاء المهاجم الغابوني.

لكن الأمور ساءت مع أوباميانغ هذا الموسم، وترك آرسنال بعدما سجل 4 أهداف في موسم 2021-2022، وكان النادي حريصًا للغاية على التخلص منه إلى درجة تركه يرحل مجانًا، قبل 18 شهرًا من نهاية عقده.

ويتطلع برشلونة إلى إعادة بناء تشكيلته بعد رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، ويحتل النادي الكتالوني المركز الخامس في الدوري الإسباني بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.

وفي سعيه إلى تعزيز خياراته الهجومية، تعاقد برشلونة مع المهاجم الإسباني الدولي فيران توريس من مانشستر سيتي مقابل حوالي 55 مليون يورو (61.34 مليون دولار)، كما ضم آداما تراوري جناح ولفرهامبتون وأندرارز على سبيل الإعارة.

وحاول برشلونة أيضًا التخلص من الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي لم يلعب منذ الهزيمة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسبانية، الشهر الماضي.