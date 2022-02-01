بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته.. (فيفا 22) تحذف غرينوود من اللعبة بأثر فوري

حذفت شركة EA Sports المنتجة للعبة (فيفا 22) مهاجم مانشستر يونايتد ماسون غرينوود من نسخة اللعبة الإلكترونية بأثر فوري؛ وذلك إثر اتهامه باغتصاب والاعتداء على صديقته.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان شركة ”نايكي“ العملاقة للملابس والأدوات الرياضية تجميد علاقتها مع غرينوود بعد مزاعم عن اعتداء المهاجم البالغ عمره 20 عاما على صديقته.

وقالت نايكي في بيان عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC: ”لقد علقنا علاقتنا مع ماسون غرينوود. نشعر بقلق عميق إزاء المزاعم المقلقة وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب“.

وقال يونايتد، يوم الأحد الماضي، إن النادي ”على دراية بالصور والمزاعم التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي“ ولن يعود غرينوود للتدريب أو المشاركة في المباريات حتى إشعار آخر“.

وكانت المزاعم، والتي تضمنت العديد من الصور وفيديو ورسالة صوتية، ضد غرينوود تم نشرها على انستغرام صباح الأحد قبل حذفها.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن شرطة مانشستر الكبرى أصدرت بيانا، يوم الأحد، أكدت فيه اعتقال غرينوود للاشتباه في اغتصاب والاعتداء على امرأة.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أنه تم إلقاء القبض عليه وأعلنت: ”تم فتح تحقيق وبعد استفسارات يمكننا تأكيد اعتقال رجل في العشرينات من عمره للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء. ولا يزال رهن الاعتقال للتحقيق معه والتحقيقات جارية“.

وأصدرت شركة EA Sports تحديثا، يوم الثلاثاء، لقاعدة بيانات لعبة (فيفا 22) على جميع المنصات، بما في ذلك PlayStation و Xbox والكمبيوتر الشخصي، حذفت خلاله اسم غرينوود من اللعبة بأثر فوري.

ويوم الإثنين، أكدت شرطة مانشستر الكبرى أن المحققين الذين يحققون في القضية قد مُنحوا وقتًا إضافيًا لمقابلة غرينوود والاستماع له بشأن المزاعم.

وجاء في بيان كامل صادر عن شرطة مانشستر الكبرى ما يلي: ”مُنح المحققون وقتًا إضافيًا للتحدث إلى رجل في العشرينات من عمره محتجز للاشتباه في اغتصاب امرأة والاعتداء عليها. المشتبه به اعتقل يوم الأحد ولا يزال رهن الاعتقال. التحقيقات جارية ويتم تقديم دعم متخصص للضحية“.

وانضم غرينوود إلى مانشستر يونايتد في السادسة من عمره ولعب في صفوف أكاديمية النادي، وبدأ خطواته الأولى مع الفريق في 2019 وأصبح أصغر هداف لمانشستر يونايتد على الإطلاق في مسابقة أوروبية بعمر 17 عامًا و 353 يومًا.

وخاض المهاجم الدولي منذ ذلك الحين 129 مباراة مع الشياطين الحمر، وسجل 22 هدفًا، كما دافع عن ألوان المنتخب الإنجليزي عدة مرات بصفته لاعبًا تحت 17 عامًا وتحت 21 عامًا قبل أن يتم ضمه لتشكيلة المنتخب الأول في أغسطس /آب 2020.

كما أنه خامس لاعب من حيث القيمة السوقية في أوروبا بمبلغ 119 مليون جنيه إسترليني.

ودأب غرينوود على ارتكاب أمور تظهر عدم التزامه، وكان أبرزها العام الماضي، حيث انتشر فيديو لمهاجم مانشستر يونايتد، وهو يستنشق ”غاز الضحك“ في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي“Snapchat“

واعتذر نجم مانشستر يوناتيد في بيان رسمي حينها، واعترف بسوء التقدير لما فعله، باستنشاق غاز الضحك الذي بالتأكيد يؤثر على صحته.