برشلونة ينجح في التعاقد مع أوباميانغ.. ويفشل في التخلص من عثمان ديمبلي

ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن برشلونة تعاقد رسميا مع الغابوني بيير أوباميانغ مهاجم آرسنال في صفقة حرة وبعد مفاوضات معقدة كادت تؤدي للفشل لولا ضغط اللاعب على فريقه الإنجليزي.

وظهر المهاجم الغابوني برفقة والده في الكامب نو حيث أجرى الفحوصات الطبية والتقى برئيس برشلونة خوان لابورتا ومن المحتمل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم الثلاثاء.

ولم يكن برشلونة في حاجة لاحترام موعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية لكون اللاعب تمكن من الحصول على ورقة الخروج حرا من آرسنال وهو ما يمنحه فرصة التوقيع مع فريق جديد حتى خارج فترات الانتقالات.

ووافق بيير أوباميانغ على الحصول على راتب قليل في نصف موسم على أن يتم تعويضه في الموسم المقبل لكون عقده مع برشلونة لموسم ونصف الموسم.

ويصل المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ البالغ 32 سنة لبرشلونة في وضعية معقدة؛ إذ إنه لم يلعب لفترة مع آرسنال، وجرد من شارة القيادة بسبب إجراء انضباطي، كما خرج من حسابات المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

ولم يستطع بيير أوباميانغ المشاركة برفقة منتخب بلاده (الغابون) في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون رغم أنه كان ضمن لائحة اللاعبين لإصابته بفيروس كورونا والحديث عن تأثره بمشاكل في القلب لكن الفحوصات الطبية التي أجراها أكدت سلامته بشكل تام.

ويأمل تشافي هيرنانديز في استعادة المهاجم الغابوني لمستواه ليكون جاهزا للمشاركة في النصف الثاني من الموسم ولإنقاذ موسم الفريق.

ديمبلي

من جهة أخرى فشل برشلونة في التخلص من الفرنسي عثمان ديمبلي بعد فشل المفاوضات مع فريق باريس سان جيرمان الذي كان مهتما بالتعاقد معه، كما حاول تشيلسي ضم اللاعب وفشلت المفاوضات في الساعات الأخيرة مع أندية أخرى من بينها توتنهام.

وحسب صحيفة ”سبورت“ فبقاء عثمان ديمبلي أصبح مشكلة لإدارة برشلونة وأصبحت مُطالبة باتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وأكدت الصحيفة أن تعنت ديمبلي ووكلاء أعماله يجب أن لا يمر دون عقاب، فيما أشارت لإمكانية عدم إشراكه في اللقاءات أو الاستفادة منه حتى نهاية عقده باتفاق بين تشافي هيرنانديز المدرب والإدارة.