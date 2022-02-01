الأكثر إنفاقا في الميركاتو.. كم أنفق نادي نيوكاسل على صفقاته الخمسة؟

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي كان الفريق الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الشتوية بمبلغ تجاوز 100 مليون يورو على 5 صفقات وفشل في التعاقد مع عدة لاعبين تفاوض من أجل ضمهم حتى الساعات الأخيرة من نهاية سوق الانتقالات.

وبعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي وشركائه على الفريق توجهت إليه الأنظار في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بسبب وضعية الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وصراعه من أجل البقاء حيث يسعى المدرب إيدي هاو لتعزيز صفوف الفريق وتقوية صفوفه لمواجهة الجزء الثاني من الموسم.

وكان الإنجليزي كيران تريبير أولى صفقات الفريق قادما من أتلتيكو مدريد حيث دفع الفريق 15 مليون يورو لضمه وسط منافسة من عدة أندية إنجليزية.

وتعاقد الفريق مع المهاجم النيوزيلندي كريس وود قادما من بيرنلي، أحد منافسي الفريق على صراع البقاء، ودفع نيوكاسل يونايتد مبلغ الشرط الجزائي في عقده، حوالي 30 مليون يورو.

وكان البرازيلي برونو كيمارايس أغلى صفقات الفريق في سوق الانتقالات الشتوي حيث دفع الفريق 33 مليون يورو و6،5 مليون يورو متغيرات لضمه من أولمبيك ليون ليتفوق على منافسه على الصفقة آرسنال.

وتم تقسيم مبلغ الصفقة على 4 أقساط وستدفع المتغيرات في حال ضمان الفريق بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي والموسم القادم.

وفي اليوم الأخير من سوق الانتقالات تعاقد الفريق مع الظهير الأيسر مات تارغيت معارا من أستون فيلا والمدافع دان بورن من برايتون لمدة موسمين ونصف الموسم.

وبلغ مجموع ما صرفه نيوكاسل يونايتد أكثر من 100 مليون يورو، وهو ضعف ما أنفقه الفريق تحت إدارته السابقة على فترتي انتقالات صيفية 2020 وشتوية 2021.

ونافس نيوكاسل يونايتد بقوة لضم دالي ألي من توتنهام لكنه فضل الرحيل لإيفرتون فيما فشل في ضم جيسي لينغارد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حيث فضل مدربه الألماني رالف رانجنيك الاحتفاظ بالدولي الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة فإن الإدارة الجديدة لنيوكاسل يونايتد قامت بعمل جيد لتقوية صفوف الفريق وإنهم قدموا للمدرب ما يكفي من التعاقدات لإنقاذ الفريق من النزول خصوصا أنه أصبح على بعد نقطة من مراكز الأمان بعد تحقيق أول فوز خارج الميدان على ليدز يونايتد 1-0.