روبرتو كارلوس يعود للعب بعد سبع سنوات من اعتزاله

تعاقد الظهير الأسطوري السابق لريال مدريد ومنتخب البرازيل روبرتو كارلوس مع فريق ”بول“ الإنجليزي للهواة الذي يتخذ من شروزبري مقرا له بعد سبع سنوات من اعتزاله.

واعتزل الفائز بكأس العالم مع البرازيل في 2015 لكنه سيلعب مع الفريق القادم من شروبشاير الذي دفع 5 جنيهات إسترلينية فقط من خلال موقع eBay للتعاقد مع لاعب لمدة يوم واحد.

21 years ago today, Roberto Carlos scored this free kick against France in the 1997 Tournoi de France opener. It's still an absolutely amazing goal. Barthez's reaction says it all. pic.twitter.com/bsL76xh5nX

— amadí (@amadoit__) June 3, 2018