روبرتو كارلوس يعود للعب بعد سبع سنوات من اعتزاله

تعاقد الظهير الأسطوري السابق لريال مدريد ومنتخب البرازيل روبرتو كارلوس مع فريق ”بول“ الإنجليزي للهواة الذي يتخذ من شروزبري مقرا له بعد سبع سنوات من اعتزاله.

واعتزل الفائز بكأس العالم مع البرازيل في 2015 لكنه سيلعب مع الفريق القادم من شروبشاير الذي دفع 5 جنيهات إسترلينية فقط من خلال موقع eBay للتعاقد مع لاعب لمدة يوم واحد.

21 years ago today, Roberto Carlos scored this free kick against France in the 1997 Tournoi de France opener. It's still an absolutely amazing goal. Barthez's reaction says it all. pic.twitter.com/bsL76xh5nX — amadí (@amadoit__) June 3, 2018

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن بول فريق هواة يقع في شمال إنجلترا وقد دفع هذا المبلغ في يناصيب تقام من أجل الحصول على خدمات أحد أساطير كرة القدم للعب مع الفريق ليوم واحد فقط، وقد تم السحب من خلال منصة ebay ليفوز النادي الإنجليزي، وهو الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة بالنسبة للاعبي الفريق.

وروبرتو كارلوس البالغ من العمر 48 عاما أحد أشهر لاعبي البرازيل عبر التاريخ وساعد في تغيير دور الظهير بعد انضمامه إلى ريال مدريد في عام 1996 بعد فترة وجيزة في إنتر ميلان.

وأصبح الظهير الأيسر يمثل تهديدًا كبيرًا للمدافعين بعدما سجل 128 هدفًا عبر مسيرته المتميزة حيث أصبحت تسديداته بعيدة المدى علامة بارزة.

46-year-old Roberto Carlos recreates his famous free kick vs France 😱 pic.twitter.com/OjYfVvqUIi — ESPN FC (@ESPNFC) August 9, 2019

واكتسب كارلوس شهرة كبيرة خلال الفترة التي قضاها في ريال مدريد على مدى عقد من الزمن، حيث شارك في 527 مباراة مع الفريق الملكي وسجل 69 هدفًا وحقق عددًا كبيرًا من الألقاب.

وحصل روبرتو كارلوس على 13 لقبا مع النادي الملكي بما في ذلك أربعة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال فترة مهمته المميزة.

واستمرت مسيرته مع أندية فنربخشه التركي وكورنثيانز البرازيلي وأنجي ماخاتشكالا الروسي ودلهي ديناموس الهندي، حيث اعتزل في عام 2015 بعمر 42 عامًا.

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وبعد مرور سبع سنوات، هو الآن جاهز للعب مع Bull In The Barne للهواة في فبراير/شباط المقبل، حيث أوضح المهاجم وسكرتير النادي ماثيو براون لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): ”تدفع 5 جنيهات إسترلينية للدخول في السحب للحصول على فرصة للحصول على لاعب بارز لفريقك. قال أحد اللاعبين في محادثة جماعية: ”دعنا نجرب الأمر“ انتهى بنا الأمر بالفوز بها. بعد ظهر يوم الجمعة، أرسل مدربنا، إد سبيلر، رسالة يقول فيها إننا فزنا بالمسابقة ولم يصدقه أحد. اعتقدنا أنه كان يمزح“.

وأضاف: ”خرجت ليلة الجمعة واستيقظت من نومي يوم السبت وكانت لدي رسائل من أشخاص يقولون“ هل هذا صحيح بشأن روبرتو كارلوس؟ وفي تلك المرحلة كنت أفكر ”لا يمكن أن يحدث، إنه مجرد حلم“.

ولا شك أن هذه الخطوة حلم للجميع في النادي، بصرف النظر عن ليام تورال، الذي وصفه براون بأنه ”أفضل ظهير أيسر في شروبشاير“ ولكنه قد يضطر لإفساح المجال للنجم البرازيلي.