الدوري الإنجليزي: 85% من اللاعبين حصلوا على التطعيم ضد كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن 85% من اللاعبين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من التطعيم ضد كوفيد-19.

وقالت الرابطة إن هذه النسبة ارتفعت إلى 92% عند إضافة معدلات التطعيم بين طواقم الأندية إلى معدلات اللاعبين.

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وتظهر هذه الأرقام زيادة طفيفة عن آخر بيان في ديسمبر كانون الأول، والذي كشف عن تلقي 84% من اللاعبين جرعة واحدة من اللقاح.

وأضافت الرابطة في بيان: ”80% من لاعبي الدوري الممتاز تلقوا جرعتين من لقاح كوفيد-19، وبالتالي تم تصنيفهم على أنهم حصلوا على التطعيم كاملا طبقا لتوجيهات الحكومة.

وتابعت: ”يواصل الدوري الممتاز العمل مع الأندية لتشجيع اللاعبين والعاملين على التطعيم، بالإضافة إلى الترويج لحملة الحكومة في هذا الإطار“.

وكشفت الرابطة أيضا عن 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع السابق، في استمرار للاتجاه التنازلي في عدد الحالات الإيجابية للأسبوع الخامس.

ويوم الأربعاء، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد اجتماع لممثلي 20 ناديا، إن الأندية لا يمكنها طلب تأجيل أي مباراة إلا إذا كان لديها ما لا يقل عن أربعة لاعبين حالتهم إيجابية لكوفيد-19.

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وتأجلت 22 مباراة إجمالا هذا الموسم؛ بسبب تفشي كوفيد-19، وعدم توافر ما يكفي من لاعبين. وانتقدت بعض الأندية الرابطة لتعاملها مع الأزمة.

وفي وقت سابق، كان من الممكن تأجيل أي مباراة إذا لم يتمكن أحد الفريقين من توفير 13 لاعبا وحارس مرمى واحد، ”إما من قائمة الفريق الأول أو من اللاعبين أصحاب الخبرة في فريق تحت 21 عاما“.

وقالت الرابطة في بيان: ”بعد اجتماع مع الأندية اليوم، تم تحديث إرشادات تأجيل مباريات الدوري بسبب كوفيد-19 لتشمل بداية تأثير كوفيد-19“.

وأضافت: ”من الآن فصاعدا إذا طلب أحد الأندية تأجيل مباراة بسبب عدم توافر ما يكفي من لاعبين، فينبغي إصابة ما لا يقل عن أربع حالات داخل الفريق“.

وسيبدأ تطبيق الإرشادات الجديدة بداية من مباراة بيرنلي وواتفورد، في الخامس من فبراير شباط المقبل.

وتعرضت القاعدة السابقة لانتقادات شديدة، حيث تم اتهام بعض الأندية ”بالتلاعب باللوائح“ من أجل تأجيل مباريات خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات.

وكان توتنهام هوتسبير الأكثر صراحة في انتقاده للقاعدة السابقة، بعد تأجيل مباراة قمة شمال لندن في وقت سابق من الشهر الحالي، قائلا إنه ”فوجئ للغاية“ بقبول طلب آرسنال تأجيل المباراة، رغم أنه كان يعاني من إصابة لاعب واحد بكوفيد-19.

وطالب توماس توخيل مدرب تشيلسي ونظيره في آرسنال ميكل أرتيتا بالمزيد من الوضوح بشأن قواعد قبول تأجيل المباريات المتعلقة بكوفيد-19.

وأضاف بيان رابطة الدوري: ”سيستمر تقييم طلبات الأندية بالتأجيل على أساس كل حالة على حدة. سيقيم مجلس الإدارة عدة عوامل، منها قدرة النادي على الاعتماد على تشكيلة كاملة، وحالة وشدة وتأثير كوفيد-19“.