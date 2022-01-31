جورجينا صديقة رونالدو ترد بقسوة على أختها باتريشيا

تأثرت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن شاهدت كيف هاجمتها أختها باتريشيا، يوم السبت الماضي، بعد يومين من بدء فيلمها الوثائقي على منصة نتفليكس، لكنها ردت عليها بسرعة وبقسوة.

وهاجمت باتريشيا أختها، وأظهرت حزنها على هجرها لعائلتها، فضلًا عن افتقار جورجينا للتواضع بعد أن أصبحت ثرية إثر ارتباطها بقائد البرتغال البالغ عمره 36 عاما.

وقالت: ”لم أر أختي منذ أكثر من 10 سنوات، أشعر بالشفقة والحزن. جورجينا تدعم الأطفال المحتاجين ولكن ليس مع أبناء أخيها“، وبدت باتريشيا متأثرة تمامًا أثناء وجودها في لقاء تلفزيوني مع إحدى محطات مجموعة ”Deluxe“ في مفاجأة للحاضرين.

ولم تتأخر جورجينا رودريغيز في الرد على أختها من خلال حسابها الشخصي على ”انستغرام“ بطريقة خفية للغاية؛ لأنها لم تسمها حتى، تاركة إياها منسية تماما بينما تشيد ببقية أفراد عائلتها.

وقالت جورجينا التي احتفلت بعيد ميلادها الثامن والعشرين، يوم الخميس الماضي: ”أريد أن أشكر عائلتي. التي لم تتركني منذ أن جئت إلى هذا العالم“.

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وأضافت ”شكرا لأمي وأختي إيفانا لمرافقتهما لي في طريق الحياة؛ لأننا كنا دائما عائلة صغيرة مكونة من 3 أفراد، لكن هذا جعلنا غير منفصلين. أشكرك يا أمي على القيم التي غرستها فينا والتي لا أستطيع العيش دونها اليوم“.

وتابعت ”شكرا لك كريستيانو على إنسانيتك وكرمك ودعمك غير المشروط في كل ما أقترحه. مشينا دون أن نبحث عن بعضنا البعض، ولكن كنا نعلم أننا سنجد بعضنا البعض“.

وتجاهلت جورجينا تماما باتريشيا اختها غير الشقيقة التي تحدثت قبل وفاة والدهما، بينما كان بحاجة إلى ممرضة مقيمة معه بعد إصابته بجلطة في المخ قائلة: ”أود أن أكون معه ولكن لم أتمكن من رؤيته لمدة سبع سنوات بسبب تكلفة الوصول إلى الأرجنتين. يؤلمني أن جورجينا كانت ترى والدنا مرة واحدة فقط في كل هذا الوقت. والدي يقول دائما إنه يفتقدنا“.

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وأضافت باتريشيا البالغ عمرها 33 عامًا: ”عندما كان عيد ميلاد ابني، سألت عما إذا كان بإمكانها أن تطلب من كريستيانو توقيع قميص لابني فقالت“ لا ”- لن تزعجه لأنه كان في عطلة“.

وكانت جورجينا صعبة عندما كانت طفلة. نشأت في مدينة جاكا الواقعة شمال شرق إسبانيا، حيث قابلت والدتها الإسبانية آنا ماريا هيرنانديز والدها الأرجنتيني خورخي بعد انتقاله إلى البلاد.

لكن تم القبض عليه قبل يوم من عيد ميلادها الخامس؛ بسبب محاولة فاشلة لتهريب كوكايين تبلغ قيمته أكثر من 100 جنيه إسترليني من إسبانيا.