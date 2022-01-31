رسميا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع جوليان ألفاريز

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي، التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز.

وقال مانشستر سيتي في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”يسعدنا تأكيد إجراءات التعاقد مع جوليان ألفاريز من ريفر بليت“.

يسعدنا تأكيد إجراءات التعاقد مع جوليان ألفاريز من ريفر بليت ✍️ ⬇️ التفاصيل ⬇️ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 31, 2022

وسيبقى ألفاريز مع ريفر بليت على سبيل الإعارة حتى يوليو من عام 2022 على الأقل.

وأوضح النادي الإنجليزي أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، والذي خاض بالفعل خمس مباريات دولية مع الأرجنتين، وافق على صفقة مدتها خمس سنوات ونصف.

ويعتقد تكسيكي بجيريستين مدير كرة القدم في النادي، أن مانشستر سيتي قد تعاقد مع لاعب لديه إمكانات كبيرة، وقال: ”جوليان لاعب تابعناه لفترة من الوقت، إنه قادر على العمل في عدد من الأدوار الهجومية، ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أنه أحد أفضل اللاعبين المهاجمين الشباب في أمريكا الجنوبية“.

وأضاف: ”أنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في إحضاره إلى مانشستر سيتي. أعتقد حقا أننا نستطيع أن نوفر له الظروف المناسبة لأن يصبح لاعبا كبيرا“.

وظهر ألفاريز لأول مرة مع فريق ريفر بليت في أكتوبر عام 2018، وقد اكتسب شهرة كواحد من أفضل المهاجمين الشباب في الأرجنتين.

وسجل المهاجم الشاب 36 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة خلال 96 مباراة مع ريفر بليت – بما في ذلك هدف الفوز 4/0 على راسينغ في نوفمبر، وهي النتيجة التي حسمت لقب الدوري الأرجنتيني لصالح ريفر بليت.

وظهر ألفاريز لأول مرة على المستوى الدولي في مباراة تصفيات كأس العالم ضد تشيلي، في يونيو من العام الماضي، بعدما دخل كبديل لأنخيل دي ماريا بعد ساعة من بداية المباراة، وكان جزءا من الفريق الذي فاز بكأس كوبا أمريكا في يوليو الماضي.