رسميا.. لامبارد مدربا جديدا لإيفرتون خلفا لبنيتيز

أعلن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين مدرب تشيلسي السابق فرانك لامبارد مدربا جديدا للفريق لخلافة رفائيل بنيتيز، ووقع لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عقدا لعامين ونصف العام حتى يونيو حزيران 2024.

وقال لامبارد في بيان: ”أنا متحمس جدا لبدء المهمة. بعد التحدث إلى المالك ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، شعرت بشغفهم وطموحهم. آمل أن يكونوا قد شعروا بطموحي ورغبتي الشديدة في العمل لتحقيق ذلك“.

وقال إيفرتون، إن لامبارد البالغ من العمر 43 عاما سيتولى مسؤولية الفريق الأول في مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد برينتفورد في غوديسون بارك، يوم السبت 5 فبراير.

وأوضح النادي الإنجليزي أن تعيين لامبارد يأتي بعد عملية توظيف قوية مع العديد من المرشحين الذين تمت مقابلتهم من قبل المساهم الأكبر في النادي ومجلس الإدارة.

وبدأ لامبارد مسيرته التدريبية مع ديربي كاونتي في عام 2018، حيث قاده إلى نهائي تصفيات البطولة في ذلك الموسم، ثم تم تعيينه مدربًا لناديه السابق تشيلسي في العام التالي، وساعد في تطوير العديد من المواهب الشابة للبلوز، وقاد الفريق اللندني إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.

وقال إيفرتون إنه سيتم دعم المدرب الجديد من فريق تدريبي يتمتع بخبرة واسعة، يتكون من جو إدواردز كمساعد مدير، وبول كليمنت كمدرب الفريق الأول، وكريس جونز كمدرب الفريق الأول ورئيس الأداء.

وأضاف: ”يمكنك أن تشعر بشغف جماهير إيفرتون تجاه ناديهم، سيكون ذلك في غاية الأهمية، كفريق – المستوى التنافسي الذي يجلبه الدوري الإنجليزي الممتاز والموقع الذي نحن فيه – نحن بالتأكيد بحاجة إلى ذلك، إنه شيء ذو اتجاهين، أعتقد أن إيفرتون ناد فريد من نوعه حيث يمكنك حقًا فهم ما يريد المشجعون رؤيته، أول شيء يريدونه هو القتال والرغبة، ويجب أن يكون هذا دائمًا خط الأساس لدينا“.

