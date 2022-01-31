رسميا.. برينتفورد يعلن ضم كريستيان إريكسن

أعلن نادي برينتفورد الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رسميا ضم الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ونشر النادي الإنجليزي فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، يكشف عن توقيعه مع اللاعب.

وكشف فابريزيو رومانو، صحفي شبكة ”سكاي“، والخبير في سوق انتقالات اللاعبين، أن برينتفورد أكمل توقيع إريكسن لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2023.

وأوضحت التقارير أن إريكسن اجتاز كل الفحوصات الطبية اللازمة من أجل إتمام انتقاله إلى برينتفورد.

وكان إريكسن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي في الـ12 من يونيو الماضي ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية، وجرى إنعاشه،، ثم خضع بعدها لعملية زرع جهاز إزالة رجفان القلب.

وبعد خضوعه للعملية الجراحية، بات من المستحيل أن يواصل اللعب في إيطاليا، حيث تمنع القوانين ذلك، وبالتالي جرى فسخ عقده مع إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، ليصبح إريكسن لاعبا حرا.

وكان إريكسن سبق له اللعب في إنجلترا ضمن صفوف توتنهام بين عامي 2013 و2020 حيث خاض معه أكثر من 300 مباراة.

كان إريكسن أكد أخيرا طموحاته في العودة إلى مزوالة كرة القدم وأعرب عن أمله في أن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر أواخر العام الحالي.

وارتبط إريكسن بأكثر من نادِ للانتقال إلى صفوفه في موسم الانتقالات الشتوي الحالي، لكنه استقر على العودة للدوري الإنجليزي من بوابة برينتفورد.

وحرص النجم الدنماركي على المشاركة في تدريبات شباب نادي أياكس الهولندي، طوال الفترة الماضية للحفاظ على لياقته البدنية حتى ينضم لِناد جديد.

يذكر أن فريق برينتفورد يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة.