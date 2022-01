توخيل: هدفي إضافة كأس العالم للأندية إلى سجل ألقاب تشيلسي

قال توماس توخيل، مدرب تشيلسي، إنه يود الاستمتاع بالفوز بمزيد من الألقاب مع فريقه الإنجليزي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم الشهر المقبل.

وسيلعب بطل أوروبا مع الجزيرة، بطل الإمارات، صاحبة الضيافة أو الهلال السعودي بطل آسيا أو بيراي من تاهيتي في الدور قبل النهائي في استاد محمد بن زايد في أبوظبي يوم التاسع من فبراير شباط.

وأكد المدرب الألماني أنه يطمح للقبه الثالث منذ وصوله للنادي اللندني العام الماضي عقب التتويج بدوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية.

وأبلغ موقع تشيلسي على الإنترنت: ”بمجرد دخول البطولة تشعر بالحماس، لكن عندما لا تشارك بها فهي مسابقة لا تحظى بأكبر قدر من الاهتمام أو بقيمة كبيرة وهذا يبدو الحال في أوروبا أو بالنسبة لي فقط“.

وأضاف: ”لكن عند المشاركة بها وبدء التخطيط لها وحين تلوح في الأفق تشعر بحماس شديد“.

وخاض تشيلسي منافسات كأس العالم للأندية لآخر مرة في 2012 وخسر في النهائي 1-صفر أمام كورنثيانز البرازيلي في اليابان.

وشدد توخيل على أن الخطوة القادمة يجب أن تكون انضمام تشيلسي إلى مانشستر يونايتد وليفربول البطلين الإنجليزيين الوحيدين بالمسابقة.

وتابع: ”إنها فرصة كبيرة للفوز بلقب رائع وليس معتادا دائما، لذا سنفعل أي شيء لاغتنام الفرصة“.

Thomas Tuchel took charge of the Blues for the first time a year ago today! 👍 pic.twitter.com/JqYTyDnPWe

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2022