تقرير: لامبارد يخلف بينيتيز في تدريب إيفرتون بعقد يمتد إلى موسمين ونصف

كشفت وسائل إعلام إنجليزية اليوم الأحد أن فرانك لامبارد تعاقد مع إيفرتون لتدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة سكاي سبورتس ووسائل إعلام أخرى إلى أن لامبارد، الذي ابتعد عن التدريب منذ إقالته من تدريب تشيلسي في يناير كانون الثاني 2021، توصل إلى اتفاق لتدريب الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأقال إيفرتون المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز في وقت سابق من الشهر الحالي بعد تحقيق فوز واحد في آخر 13 مباراة بالدوري تحت قيادته.

وتولى دنكان فيرجسون مهاجم إيفرتون السابق المسؤولية بشكل مؤقت وخسر 1-صفر أمام ضيفه أستون فيلا.

واعتزل لامبارد، الذي استمتع بمسيرة هائلة مع تشيلسي، في 2017 وتولى تدريب ديربي كاونتي ثم تشيلسي في 2019.

ويحتل إيفرتون المركز 16 في الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة من 20 مباراة، بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وسيستضيف برنتفورد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في الخامس من فبراير/ شباط، بعد الفترة الدولية.

يذكر أم المئات من مشجعي إيفرتون الغاضبين، نظموا احتجاجًا ضد مجلس إدارة النادي خارج إستاد جوديسون بارك، ليلة الأربعاء الماضي، حيث رفعوا لافتات كتب عليها ”لا مكانة ولا تفاؤل“، و“كينرايت وشركاه حان وقت الرحيل“، و“27 عامًا قريبًا ستصبح 28″، وسط غضب متزايد من إدارة النادي المتعثر.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن الجماهير هتفت أيضا مطالبة ”بإقالة مجلس الإدارة“، وغطت صورة الرئيس السابق بيل كينرايت بالطلاء (في صور على جدران الإستاد).

A smaller group have congregated back in front of the Kenwright picture again, which you can see on the right there pic.twitter.com/9Fcfj8z7Yb

— Adam Jones (@Adam_Jones94) January 26, 2022