ريفر بليت يؤكد انتقال جوليان ألفاريز إلى مانشستر سيتي في يوليو

أكد نادي ريفر بليت المنتمي إلى عاصمة الأرجنتين بوينس أيرس، اليوم الأحد، أن مهاجمه الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز وافق على الانتقال إلى مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم الصيف المقبل.

وأكد خورخي بريتو، رئيس ريفر بليت، أن سيتي دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد ألفاريز، البالغ 21 عاما، لكنه أكد أن الانتقال لن يتم قبل يوليو تموز المقبل بعد توقيع عقد إعارة مع ناديه حتى السابع من يوليو تموز المقبل مع إمكانية الاستمرار حتى نهاية العام إذ تأهل ريفر بليت إلى المراحل الأخيرة من كأس ليبرتادوريس.

وساعد ألفاريز ريفر بليت في الفوز بلقب الدوري الأرجنتيني في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، عندما أحرز 18 هدفا وشارك مع منتخب الأرجنتين لأول مرة في العام الماضي، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الفائز بكأس كوبا أمريكا في يوليو تموز.

وقالت صحيفة ”أولي“ الأرجنتينية، إن سيتي سيدفع لريفر بليت 26 مليون دولار مقابل الحصول على خدمات ألفاريز ليصبح بذلك أغلى لاعب يبيعه النادي الأرجنتيني منذ انتقال خافيير سافيولا إلى برشلونة في 2001.

