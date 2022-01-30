ريفر بليت يؤكد انتقال جوليان ألفاريز إلى مانشستر سيتي في يوليو

أكد نادي ريفر بليت المنتمي إلى عاصمة الأرجنتين بوينس أيرس، اليوم الأحد، أن مهاجمه الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريز وافق على الانتقال إلى مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم الصيف المقبل.

وأكد خورخي بريتو، رئيس ريفر بليت، أن سيتي دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد ألفاريز، البالغ 21 عاما، لكنه أكد أن الانتقال لن يتم قبل يوليو تموز المقبل بعد توقيع عقد إعارة مع ناديه حتى السابع من يوليو تموز المقبل مع إمكانية الاستمرار حتى نهاية العام إذ تأهل ريفر بليت إلى المراحل الأخيرة من كأس ليبرتادوريس.

وساعد ألفاريز ريفر بليت في الفوز بلقب الدوري الأرجنتيني في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، عندما أحرز 18 هدفا وشارك مع منتخب الأرجنتين لأول مرة في العام الماضي، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الفائز بكأس كوبا أمريكا في يوليو تموز.

وقالت صحيفة ”أولي“ الأرجنتينية، إن سيتي سيدفع لريفر بليت 26 مليون دولار مقابل الحصول على خدمات ألفاريز ليصبح بذلك أغلى لاعب يبيعه النادي الأرجنتيني منذ انتقال خافيير سافيولا إلى برشلونة في 2001.

River Plate chief confirms Julian Alvarez to Man City transfer is a "done deal." #mcfc https://t.co/4N2U92TLNZ pic.twitter.com/aAAJtG971A — Manchester City News (@ManCityMEN) January 30, 2022

وأكد مارسيلو غاياردو، مدرب ريفر بليت، الصفقة، قائلا: ”هذه صفقة جيدة لأنه سيستمر معنا مدة أطول قليلا، وسينضم إلى فريق كبير وأحد أفضل الأندية على مستوى العالم والذي يتمتع بقدرات مالية هائلة“.

”في الوقت الحالي سيتي ليس بحاجة إليه ومن ثم فلن نضطر نحن للبحث عن لاعب بنفس نوعيته وهو أمر صعب جدا“.

وبالتعاقد مع ألفاريز يعزز مانشستر سيتي خط هجومه بعد بيع المهاجم الإسباني الدولي فيران توريس إلى برشلونة في يناير كانون الثاني الماضي.

وسجل ألفاريز مسيرة رائعة مع ريفر بليت في 2021، حيث أحرز 24 هدفا خلال 46 مباراة على مستوى جميع المسابقات.

وكان قطار انتصارات مانشستر سيتي تعطل عند محطة مضيفه ساوثهامبتون في مباراتهما الأخيرة بالتعادل بهدف لمثله، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل بعد سلسلة من 12 انتصارا متتاليا، ويتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، موسعًا الفارق إلى 12 نقطة بينه وبين أقرب مطارديه ليفربول، الذي لعب مباراتين أقل.