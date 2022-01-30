رسميا.. ليفربول يعلن ضم الكولومبي لويس دياز

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا، ضم الجناح الكولومبي لويس دياز قادما من بورتو البرتغالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، قد نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”وقع لويس دياز عقود انضمامه إلى ليفربول، بعد إكمال الجزء الأول من الكشف الطبي في الأرجنتين“.

وأضاف: ”توصل ليفربول إلى اتفاق نهائي مع بورتو حول حسم الصفقة مقابل 40 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 20 مليون يورو“.

ومن المقرر أن يمتد عقد دياز مع ليفربول حتى صيف 2027.

The moment you’ve been waiting for… Luis Diaz is a RED 🔴 #VamosLuis pic.twitter.com/wl9koUlPgl — Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

وبدأ لويس دياز صاحب الـ 25 عاما مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق بارانكيا الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية في كولومبيا، قبل أن ينضم لصفوف فريق أتلتيكو جونيور في العام 2017، والذي لعب له حتى العام 2019، وخاض معه 108 مباريات في جميع المسابقات وسجل 20 هدفا.

وخلال سوق الانتقالات الصيفية العام 2019 نجح بورتو في استقطابه بعدما أقنعه النجم الكولومبي راداميل فالكاو بالانضمام إلى العملاق البرتغالي في صفقة وصلت قيمتها إلى 7 ملايين يورو، وبعقد لمدة 5 سنوات.

وخاض الجناح الكولومبي مع بورتو، 125 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 41 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة، حصل على 9 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين، وتوج دياز بلقب الدوري البرتغالي موسم 2019 – 2020، بجانب كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي.

وفي الموسم الجاري سجل في 18 مباراة بالدوري البرتغالي 14 هدفا.

وصلت نسبة تسديداته في المباراة الواحدة إلى 3.5 تسديدة في الموسم الجاري بالدوري البرتغالي، بعدما كانت 1.7 في موسم 2019-2020 و1.4 في الموسم الماضي.

وعلى المستوى الدولي شارك دياز بقميص المنتخب الكولومبي في 31 مباراة، وسجل خلالها 7 أهداف.