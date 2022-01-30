مانشستر يونايتد يعلق رسميا على اتهام غرينوود بتعنيف صديقته

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا رسميا بشأن الاتهامات التي طالت ماسون غرينوود، لاعب الفريق، بتعنيف صديقته هارييت روبسون.

وقال يونايتد في بيانه الرسمي، يوم الأحد: ”نحن على اطلاع بشأن الصور والادعاءات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولن يكون لنا تعليق إضافي على الموضوع حتى تثبت الحقائق. مانشستر يونايتد لن يتجاوز ويصفح عن العنف أيًا كان شكله“.

ونشرت هارييت روبسون، صديقة لاعب مانشستر يونايتد، صورا مروعة لها عبر حسابها الرسمي والموثق على ”إنستغرام“:، تظهر وجود كدمات قوية على جسدها، والدماء أيضا تسيل من وجهها، وعلقت عليها: ”لمن يريد أن يعرف ما فعله ميسون غرينوود بي“.

Man Utd: "We are aware of images and allegations circulating on social media. We will not make any further comment until the facts have been established. Manchester United does not condone violence of any kind." — Simon Stone (@sistoney67) January 30, 2022

ودأب غرينوود منذ فترة على فعل أمور تظهر عدم التزامه، وكان أبرزها العام الماضي، حيث انتشر فيديو لمهاجم مانشستر يونايتد، وهو يستنشق ”غاز الضحك“ خلال موقع التواصل الاجتماعي ”Snapchat“.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT — Finn🇮🇸 (@IcecoldMartial) January 30, 2022

واعتذر نجم مانشستر يوناتيد في بيان رسمي، واعترف بسوء التقدير لما فعله، باستنشاق غاز الضحك الذي بالتأكيد يؤثر على صحته.

وكتب غرينوود آنذاك: ”لقد أبلغوني بأن هناك مخاطرة صحية مرتبطة بهذه التجربة، وكانت تلك حركة سيئة من جانبي، ولا أريد أن يتبعني أحد“.

وشارك غرينوود لأول مرة مع منتخب إنجلترا في سبتمبر من العام الماضي في مواجهة آيسلندا، لكنه استبعد من المنتخب مع فيل فودن لاعب مانشستر سيتي بسبب مخالفتهما لوائح الوقاية من فيروس كورونا.

ولم يشارك المهاجم غرينوود (20 عاما) مع المنتخب بعد ذلك.