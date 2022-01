مانشستر يونايتد يعلق رسميا على اتهام غرينوود بتعنيف صديقته

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا رسميا بشأن الاتهامات التي طالت ماسون غرينوود، لاعب الفريق، بتعنيف صديقته هارييت روبسون.

وقال يونايتد في بيانه الرسمي، يوم الأحد: ”نحن على اطلاع بشأن الصور والادعاءات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولن يكون لنا تعليق إضافي على الموضوع حتى تثبت الحقائق. مانشستر يونايتد لن يتجاوز ويصفح عن العنف أيًا كان شكله“.

ونشرت هارييت روبسون، صديقة لاعب مانشستر يونايتد، صورا مروعة لها عبر حسابها الرسمي والموثق على ”إنستغرام“:، تظهر وجود كدمات قوية على جسدها، والدماء أيضا تسيل من وجهها، وعلقت عليها: ”لمن يريد أن يعرف ما فعله ميسون غرينوود بي“.

Man Utd: "We are aware of images and allegations circulating on social media. We will not make any further comment until the facts have been established. Manchester United does not condone violence of any kind."

