كيف سيؤثر تعاقد ليفربول مع لويس دياز على مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح؟

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن تعاقد ليفربول مع الكولومبي لويس دياز من بورتو سيؤثر على مفاوضات الريدز مع النجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد العقد.

وكانت شبكة ”سكاي سبورتس“، قد أفادت بأن ليفربول عرض 37 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي، على بورتو، مع إضافة بعض الحوافز التي سيتم تفعيلها حال حقق دياز نجاحات في أنفيلد.

Liverpool are close to agreeing a deal for Porto winger Luis Diaz for an initial $50M/€40M, per multiple reports He can make magic happen 😳 (via @FCPorto)pic.twitter.com/tIOrYgucto — B/R Football (@brfootball) January 28, 2022

وقالت صحيفة ”ميرور“ إن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول ستتأثر بالتعاقد مع لويس دياز البالغ من العمر 25 عامًا.

ولا يزال ”صلاح“ يبذل قصارى جهده مع منتخب بلاده مصر في كأس الأمم الأفريقية، لكنه بالتأكيد سيظل على اطلاع على الأخبار التي تفيد بأن ليفربول قد اقترب من ضم لويس دياز جناح بورتو البرتغالي.

وقالت الصحيفة إن دياز كان أفضل لاعب على أرض الملعب في النصف الأول من رحلة بورتو إلى أنفيلد، في نوفمبر الماضي، في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقلب هدف تياغو ألكانتارا الرائع، وهدف صلاح النموذجي الطاولة لصالح أصحاب الأرض.

ومع استمرار تعثر المحادثات بشأن عقد صلاح الجديد، فإن أحد الأشياء التي أراد ”صلاح“ رؤيتها من الريدز هو الالتزام المستمر بالاستثمار في أفضل اللاعبين، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ميرور“.

🇨🇴 Liverpool are reportedly set to hijack Tottenham’s move for Porto winger Luis Diaz in a £37.5m deal. Here he is scoring a WORLDIE bicycle kick for Colombia at the Copa America last summer 🔥 pic.twitter.com/gAkRnsp03f — BetConnect (@betconnect) January 28, 2022

وأضافت أن ليفربول موهوب بشكل لا يصدق بالطبع، لكنه أيضًا يتطور قليلًا، وسيبلغ صلاح، وساديو ماني، 30 عامًا خلال الأشهر الستة المقبلة، مع تجاوز فيرجيل فان ديك، وجوردان هندرسون، وتياغو ألكانتارا، وروبرتو فيرمينو، 30 عامًا بالفعل.

وأشارت إلى أن الحاجة إلى أن يصبح ليفربول أصغر سنًا كانت واضحة لبعض الوقت، ولهذا تعاقد مع أمثال: إبراهيما كوناتي، وديوغو غوتا، لكن صفقة دياز، البالغ من العمر 25 عامًا، تعدد قفزة هائلة.

وأوضحت ”ميرور“ حقيقة أن دياز يلعب على الجهة اليسرى، ويحب الاقتحام، أمر -من المرجح- أن يؤثر على ساديو ماني أكثر من أي شخص آخر، مع اقتراب نهاية عقد السنغالي أيضًا في غضون 18 شهرًا مثل صلاح.

وقالت إن فكرة دخول صلاح، وماني، وروبرتو فيرمينو، جميعًا، في الموسم المقبل، مع بقاء عام على نهاية عقودهم مع ليفربول، أو حتى دخول الثلاثة جميعًا، تعد شيئًا أقل احتمالًا مع مرور كل أسبوع، والآن التعاقد مع دياز يضفي مزيدًا من عدم اليقين بشأن الثلاثي.

وكيل محمد صلاح يثير الجدل بصورة جديدة https://t.co/EQFkFyx05b pic.twitter.com/RFLobmPFxv — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وأفادت الصحيفة أنه من بين الثلاثة، فإن صلاح هو الأكثر احتمالًا للبقاء في ليفربول، ببساطة لأنه ستكون هناك ضجة أكبر إذا غادر أنفيلد.

وأكدت الصحيفة أن رؤية إضافة الجودة من حوله سترضي المهاجم المصري، بالإضافة إلى ذلك ، لن يحصل دياز على أجر كبير؛ وبالتالي لن يأخذ أموالًا يمكن استخدامها في تجديد عقد محمد صلاح.

وأوضحت أن صفقة دياز تُظهر أن ليفربول مصمم على البقاء في قمة اللعبة لفترة من الوقت، وسيكون ”صلاح“ قد اطمأن، وربما تم تجاوز عقبة أخرى في مفاوضات تجديد العقد.