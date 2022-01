كيف سيؤثر تعاقد ليفربول مع لويس دياز على مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح؟

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن تعاقد ليفربول مع الكولومبي لويس دياز من بورتو سيؤثر على مفاوضات الريدز مع النجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد العقد.

وكانت شبكة ”سكاي سبورتس“، قد أفادت بأن ليفربول عرض 37 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي، على بورتو، مع إضافة بعض الحوافز التي سيتم تفعيلها حال حقق دياز نجاحات في أنفيلد.

He can make magic happen 😳

Liverpool are close to agreeing a deal for Porto winger Luis Diaz for an initial $50M/€40M, per multiple reports

وقالت صحيفة ”ميرور“ إن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول ستتأثر بالتعاقد مع لويس دياز البالغ من العمر 25 عامًا.

ولا يزال ”صلاح“ يبذل قصارى جهده مع منتخب بلاده مصر في كأس الأمم الأفريقية، لكنه بالتأكيد سيظل على اطلاع على الأخبار التي تفيد بأن ليفربول قد اقترب من ضم لويس دياز جناح بورتو البرتغالي.

وقالت الصحيفة إن دياز كان أفضل لاعب على أرض الملعب في النصف الأول من رحلة بورتو إلى أنفيلد، في نوفمبر الماضي، في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقلب هدف تياغو ألكانتارا الرائع، وهدف صلاح النموذجي الطاولة لصالح أصحاب الأرض.

ومع استمرار تعثر المحادثات بشأن عقد صلاح الجديد، فإن أحد الأشياء التي أراد ”صلاح“ رؤيتها من الريدز هو الالتزام المستمر بالاستثمار في أفضل اللاعبين، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ميرور“.

🇨🇴 Liverpool are reportedly set to hijack Tottenham’s move for Porto winger Luis Diaz in a £37.5m deal.

Here he is scoring a WORLDIE bicycle kick for Colombia at the Copa America last summer 🔥 pic.twitter.com/gAkRnsp03f

