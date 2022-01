روني يرفض التواصل مع إيفرتون لخلافة بينيتيز

كشف واين روني مدرب ديربي كاونتي الإنجليزي عن رفضه التواصل مع فريقه السابق إيفرتون، لقيادة الفريق المتعثر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبحث إيفرتون عن مدرب بعد إقالة رافاييل بينيتيز هذا الشهر، عقب سلسلة من النتائج المحبطة، وعين دنكان فيرجسون مدربا مؤقتا.

ويدرب روني، الذي قضى فترتين كلاعب في إيفرتون، ديربي كاونتي حاليا بدوري الدرجة الثانية والذي وضع تحت الحراسة؛ بسبب أزمة مالية، ويقبع بالمركز قبل الأخير في المسابقة.

وقال روني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”تواصل إيفرتون مع وكيلي وطلبوا إجراء مقابلة من أجل المنصب الشاغر لكنني رفضت“.

وأضاف: ”أؤمن بأنني سأكون مدربا في الدوري الممتاز، وأعتقد أنني مستعد تماما وسيكون من الرائع بالتأكيد أن أقود إيفرتون في يوم ما بالمستقبل“.

وتابع: ”لكن لدي وظيفة هنا في ديربي كاونتي، وهو عمل مهم بالنسبة لي“.

🎙️"Everton approached my agent for the vacant job, which I turned down."

Wayne Rooney says he will be a Premier League manager one day, but he still has an important job to do at Derby County right now.pic.twitter.com/rTj0pOjhGs

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 28, 2022