رياضة

روني يرفض التواصل مع إيفرتون لخلافة بينيتيز
تاريخ النشر: 28 يناير 2022 16:29 GMT
تاريخ التحديث: 28 يناير 2022 17:00 GMT

روني يرفض التواصل مع إيفرتون لخلافة بينيتيز

يدرب روني، الذي قضى فترتين كلاعب في إيفرتون، ديربي كاونتي حاليا بدوري الدرجة الثانية.

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كشف واين روني مدرب ديربي كاونتي الإنجليزي عن رفضه التواصل مع فريقه السابق إيفرتون، لقيادة الفريق المتعثر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبحث إيفرتون عن مدرب بعد إقالة رافاييل بينيتيز هذا الشهر، عقب سلسلة من النتائج المحبطة، وعين دنكان فيرجسون مدربا مؤقتا.

ويدرب روني، الذي قضى فترتين كلاعب في إيفرتون، ديربي كاونتي حاليا بدوري الدرجة الثانية والذي وضع تحت الحراسة؛ بسبب أزمة مالية، ويقبع بالمركز قبل الأخير في المسابقة.

وقال روني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”تواصل إيفرتون مع وكيلي وطلبوا إجراء مقابلة من أجل المنصب الشاغر لكنني رفضت“.

وأضاف: ”أؤمن بأنني سأكون مدربا في الدوري الممتاز، وأعتقد أنني مستعد تماما وسيكون من الرائع بالتأكيد أن أقود إيفرتون في يوم ما بالمستقبل“.

وتابع: ”لكن لدي وظيفة هنا في ديربي كاونتي، وهو عمل مهم بالنسبة لي“.

 

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن فيتور بيريرا مدرب بورتو السابق وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق على رأس المرشحين لخلافة بنيتز.

ويحتل إيفرتون المركز 16 في الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة من 20 مباراة، بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وسيستضيف برنتفورد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في الخامس من فبراير/ شباط، بعد الفترة الدولية.

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