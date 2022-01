ذا أثليتك: برشلونة ويوفنتوس يبدآن اتصالات رسمية مع آرسنال لضم أوباميانغ

كشف ديفيد أورنستين، صحفي من جريدة ”ذا أثليتك“، عن أن ناديي برشلونة ويوفنتوس دخلا في تنافس للتوقيع مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، نجم آرسنال الإنجليزي، حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأسقط مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، أوباميانغ من حساباته، وجرده من شارة القيادة، بعد عودته متأخراً من رحلة إلى فرنسا لزيارة والدته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن ”آرسنال سيضغط على كل الأطراف التي تريد التعاقد مع أوباميانغ على أن تكون المدة التعاقدية لفترة أطول“.

وأشارت ”ذا أثليتك“ في تقريرها، إلى أنه ”حال بقاء ألفارو موراتا في يوفنتوس سيكون من المحتمل جدًا أن يذهب أوباميانغ إلى برشلونة، أما إذا استطاع النجم الإسباني الانضمام لـبرشلونة، فيوفنتوس سيتوجه بدوره لضم أوباميانغ، كما أن رواتب اللاعب الغابوني لا تمثل مشكلة“.

🚨 EXCLUSIVE: Barcelona + Juventus make official approaches to sign Aubameyang on loan until summer. Unclear what Arsenal will do – talks ongoing with both. If #AFC grant exit, destination likely to be influenced by Morata @TheAthleticUK #FCBarcelona #Juve https://t.co/tXjBHGdLb3

— David Ornstein (@David_Ornstein) January 28, 2022