ذا أثليتك: برشلونة ويوفنتوس يبدآن اتصالات رسمية مع آرسنال لضم أوباميانغ

كشف ديفيد أورنستين، صحفي من جريدة ”ذا أثليتك“، عن أن ناديي برشلونة ويوفنتوس دخلا في تنافس للتوقيع مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، نجم آرسنال الإنجليزي، حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأسقط مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، أوباميانغ من حساباته، وجرده من شارة القيادة، بعد عودته متأخراً من رحلة إلى فرنسا لزيارة والدته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن ”آرسنال سيضغط على كل الأطراف التي تريد التعاقد مع أوباميانغ على أن تكون المدة التعاقدية لفترة أطول“.

وأشارت ”ذا أثليتك“ في تقريرها، إلى أنه ”حال بقاء ألفارو موراتا في يوفنتوس سيكون من المحتمل جدًا أن يذهب أوباميانغ إلى برشلونة، أما إذا استطاع النجم الإسباني الانضمام لـبرشلونة، فيوفنتوس سيتوجه بدوره لضم أوباميانغ، كما أن رواتب اللاعب الغابوني لا تمثل مشكلة“.

🚨 EXCLUSIVE: Barcelona + Juventus make official approaches to sign Aubameyang on loan until summer. Unclear what Arsenal will do – talks ongoing with both. If #AFC grant exit, destination likely to be influenced by Morata @TheAthleticUK #FCBarcelona #Juve https://t.co/tXjBHGdLb3 — David Ornstein (@David_Ornstein) January 28, 2022

موراتا مملوك لأتلتيكو مدريد بعقد حتى يونيو 2023 ويلعب ليوفنتوس، وقد انضم للسيدة العجوز في سبتمبر 2020، على سبيل الإعارة لمدة موسمين بقيمة 20 مليون يورو، مع خيار الشراء مقابل 35 مليون يورو أخرى.

ووفقًا لقناة ”سكاي سبورت إيطاليا“ و“سبورت ميدياست“ فإن وكيل موراتا خوانما لوبيز يسعى لإيجاد طريقة يمكن أن يحدث بها انتقال اللاعب لبرشلونة.

ويتطلع آرسنال إلى التخلص من أوباميانغ الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح تقرير ”ذا أثليتك“، أن ”يوفنتوس يريد أوباميانغ ليكون تعزيزًا للخط الهجومي رفقة دوسان فلاهوفيتش وباولو ديبالا“.

وأكدت أن ”الثنائي برشلونة ويوفنتوس ليسا قلقين من مشاكل أوباميانغ الاحترافية مؤخرًا، ولا يعتبرانها مشكلة“.

وكان أوباميانغ قد انتقل لآرسنال في 2018 قادماً من فريق بروسيا دورتموند الألماني، ومنذ ذلك الحين شارك مع الغانرز في 163 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 92 هدفاً، وصنع 21 هدفاً لزملائه.