تقرير: ليفربول يقترب من التعاقد مع لويس دياز نجم بورتو البرتغالي

أشارت تقارير صحفية برتغالية وبريطانية إلى أن ليفربول اقترب من التعاقد مع لويس دياز جناح بورتو خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي خلال أيام.

وقالت صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية، إن دياز كان على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث ضغط توتنهام هوتسبير بشدة لإتمام صفقة التعاقد مع الدولي الكولومبي البالغ من العمر 25 عامًا قبل الموعد النهائي لنهاية فترة الانتقالات الشتوية، يوم الإثنين.

لكن ليفربول ارتبط ارتباطًا وثيقًا باللاعب الذي واجهه مرتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويعتقد أنه يفضل الانضمام إلى فريق أنفيلد.

وتتوقع مصادر برتغالية أن يوافق الناديان على حوالي 60 مليون يورو بما في ذلك المكافآت، وهي أقل بكثير من الشرط الجزائي في عقده البالغ 80 مليون يورو الذي زعم بورتو أنه متمسك به.

ويُعتقد أن ليفربول قد قدر دياز – الذي تقاسم صدارة هدافي بطولة كوبا أمريكا العام الماضي مع ليونيل ميسي والبيروفي جيانلوكا لابادولا – بقيمة نصف قيمة الشرط الجزائي أي نحو 40 مليون يورو ، عندما تم النظر لعوامل أخرى مثل سن اللاعب ومدى ملاءمته لطريقة لعب الفريق.

