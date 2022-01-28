تقرير: ليفربول يقترب من التعاقد مع لويس دياز نجم بورتو البرتغالي

أشارت تقارير صحفية برتغالية وبريطانية إلى أن ليفربول اقترب من التعاقد مع لويس دياز جناح بورتو خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي خلال أيام.

وقالت صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية، إن دياز كان على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث ضغط توتنهام هوتسبير بشدة لإتمام صفقة التعاقد مع الدولي الكولومبي البالغ من العمر 25 عامًا قبل الموعد النهائي لنهاية فترة الانتقالات الشتوية، يوم الإثنين.

لكن ليفربول ارتبط ارتباطًا وثيقًا باللاعب الذي واجهه مرتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويعتقد أنه يفضل الانضمام إلى فريق أنفيلد.

وتتوقع مصادر برتغالية أن يوافق الناديان على حوالي 60 مليون يورو بما في ذلك المكافآت، وهي أقل بكثير من الشرط الجزائي في عقده البالغ 80 مليون يورو الذي زعم بورتو أنه متمسك به.

ويُعتقد أن ليفربول قد قدر دياز – الذي تقاسم صدارة هدافي بطولة كوبا أمريكا العام الماضي مع ليونيل ميسي والبيروفي جيانلوكا لابادولا – بقيمة نصف قيمة الشرط الجزائي أي نحو 40 مليون يورو ، عندما تم النظر لعوامل أخرى مثل سن اللاعب ومدى ملاءمته لطريقة لعب الفريق.

Luis Diaz to #LFC IMMINENT: 🔴Announcement likely soon

🔴Beat Man U and Spurs to deal

🔴£37.5m fee + £12.5m add on

🔴Top scorer @ Copa America

🔴Winger held out for LFC

🔴Wanted by Europe's top clubs

🔴Goalscoring wide player like Salah/Mane Full story:https://t.co/4uzuRJun11 — David Maddock (@MaddockMirror) January 28, 2022

ويبدو أن فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب مستعد للحصول على ما يريد، ويتبقى وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة وذلك لدعم هجوم الفريق في ظل اقتراب نهاية عقد روبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح واقترابهم من بلوغ 30 عاما.

وسيكون فيرمينو وماني وصلاح في الثلاثين من عمرهم هذا الصيف وسيدخلون آخر 12 شهرًا من عقودهم، ما لم تكن هناك تطورات في المفاوضات لتجديد عقود الثلاثي. إذ إن دياز يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر مثل صلاح وماني.

وظهر دياز أيضًا في الأيام الأخيرة كهدف لتوتنهام، لكن يبدو أن إغراء ليفربول أثر في قراره. قد تكون هناك أيضًا مشكلة في توتنهام فيما يتعلق بمركز لعب دياز ، بالنظر إلى أن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين يلعب في نفس المركز.

ومع ذلك، فإن الصفقة تبدو صعبة التنفيذ قبل يوم الإثنين المقبل؛ بسبب وجود دياز في كولومبيا للمشاركة في تصفيات كأس العالم مع بيرو الليلة قبل مباراة أخرى خارج أرضه ضد الأرجنتين، يوم الثلاثاء المقبل، إذ إنه بناء على ذلك ينبغي إجراء الفحص الطبي في أمريكا الجنوبية.