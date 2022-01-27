موندو ديبورتيفو: برشلونة يتمم صفقة آداما تراوري

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، بأن برشلونة اتفق بشكل كامل مع لاعبه السابق آداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون.

ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة اتفق بشكل كامل مع آداما تراوري، وأوضحت أن اللاعب سيعود إلى النادي الكتالوني، بعدما أوجد برشلونة هامشا لإدراجه.

من نصح أداما تراوري بخدعة زيت الأطفال؟ https://t.co/TTIl39z5fH pic.twitter.com/iHx9fzz3xB — إرم سبورت (@EremSports) March 1, 2021

وأضافت الصحيفة أن تراوري البالغ من العمر 26 عاما يستعد للعودة إلى برشلونة وقد تم تحديد تفاصيل العملية هذا الصباح، حيث ستكون الصفقة على سبيل الإعارة، وفي نهاية الموسم ستتحدث إدارة برشلونة مع وولفرهامبتون بشأن مستقبل اللاعب.

وقالت الصحيفة، إن برشلونة كان قد أعار لاعبه البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى وولفرهامبتون مع خيار شراء بالكامل بقيمة 30 مليون يورو، لكن إذا لم يتم تطبيق خيار الشراء فسيتعين على النادي الإنجليزي دفع تعويض قدره 6 ملايين يورو للنادي الكتالوني.

وأشارت إلى أن البرتغالي خورخي مينديز هو وكيل ترينكاو، حيث يملك الوكيل علاقة جيدة جدًا مع برشلونة وولفرهامبتون وكان مهمًا في المساعدة على إبرام الصفقة.

انطلاقة صاروخية من أداما تراوري ليحصل على ضربة جزاء ، لكن المغربي ياسين بونو يتصدى 🧤🧤 pic.twitter.com/gAhVQBAppl — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2020

ويملك برشلونة علاقات جيدة مع مينديز وإدارة وولفرهامبتون، كان أبرزها انتقال المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو في الصيف قبل الماضي من البلوغرانا إلى النادي الإنجليزي، كما تم إعارة فرانسيسكو ترينكاو من برشلونة لوولفرهامبتون الصيف الماضي.

وقد يعني التعاقد مع تراوري رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي عن كامب نو، حيث ينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو المقبل، ولم يوافق اللاعب الفرنسي حتى الآن على تجديد عقده مع النادي الكتالوني، وقال برشلونة إنه يريد بيع اللاعب في يناير الحالي حال رفضه التجديد.

وقبل أيام قالت صحيفة ”سبورت“، إن برشلونة يفكر في التعاقد مع آداما تراوري حال فشل تجديد عقد عثمان ديمبلي، وأضافت أن تراوري على استعداد للعودة إلى كامب نو، وإنه يتواصل مع غرفة تبديل ملابس البلوغرانا.

نزاع بين آداما تراوري ونيتو حول بطانية.. لقطة طريفة للغاية 😁 pic.twitter.com/FoSz5asGR6 — إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2021

يشار إلى أن آداما تراوري تدرج في برشلونة، لكنه لعب للفريق الأول 4 مباريات فقط، سجل فيها هدفا، قبل أن يغادر صيف 2015 إلى أستون فيلا ومنه إلى ميدلزبره صيف 2016، ويلعب مع وولفرهامبتون منذ صيف 2018.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن تراوري شارك الموسم الحالي في 23 مباراة مع وولفرهامبتون بواقع 1182 دقيقة، سجل فيها هدفا فقط، علما أن عقده مع الفريق الإنجليزي يمتد حتى يونيو 2023.