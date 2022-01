جماهير إيفرتون تحتج على إدارة ومالك النادي.. وترفض فيتور بيريرا (فيديو)

نظم المئات من مشجعي إيفرتون الغاضبين احتجاجًا ضد مجلس إدارة النادي خارج استاد جوديسون بارك، ليلة الأربعاء، حيث رفعوا لافتات كتب عليها ”لا مكانة ولا تفاؤل“، و“كينرايت وشركاه حان وقت الرحيل“، و“27 عامًا قريبًا ستصبح 28″، وسط غضب متزايد من إدارة النادي المتعثر.

وأعلن إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز إقالة المدير الفني الإسباني رفائيل بنيتز الأسبوع الماضي، وبعد يوم واحد من الهزيمة 2-1 أمام نوريتش سيتي.

وتولى بنيتز، مدرب ليفربول السابق، قيادة إيفرتون منذ ستة أشهر في اختيار مثيل للجدل، وبعد بداية واعدة للموسم تراجع بشدة.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن الجماهير هتفت أيضا مطالبة ”بإقالة مجلس الإدارة“، وغطت صورة الرئيس السابق بيل كينرايت بالطلاء في صور على جدران الاستاد.

جاء ذلك بعد احتجاجات على التعيين الوشيك لفيتور بيريرا كمدير فني خلفا لبنيتز، من خلال رسم جدار في جوديسون بارك، والاحتجاج خارج مكاتب النادي في مدينة ليفربول.

