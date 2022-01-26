جماهير إيفرتون تحتج على إدارة ومالك النادي.. وترفض فيتور بيريرا (فيديو)

نظم المئات من مشجعي إيفرتون الغاضبين احتجاجًا ضد مجلس إدارة النادي خارج استاد جوديسون بارك، ليلة الأربعاء، حيث رفعوا لافتات كتب عليها ”لا مكانة ولا تفاؤل“، و“كينرايت وشركاه حان وقت الرحيل“، و“27 عامًا قريبًا ستصبح 28″، وسط غضب متزايد من إدارة النادي المتعثر.

وأعلن إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز إقالة المدير الفني الإسباني رفائيل بنيتز الأسبوع الماضي، وبعد يوم واحد من الهزيمة 2-1 أمام نوريتش سيتي.

وتولى بنيتز، مدرب ليفربول السابق، قيادة إيفرتون منذ ستة أشهر في اختيار مثيل للجدل، وبعد بداية واعدة للموسم تراجع بشدة.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن الجماهير هتفت أيضا مطالبة ”بإقالة مجلس الإدارة“، وغطت صورة الرئيس السابق بيل كينرايت بالطلاء في صور على جدران الاستاد.

جاء ذلك بعد احتجاجات على التعيين الوشيك لفيتور بيريرا كمدير فني خلفا لبنيتز، من خلال رسم جدار في جوديسون بارك، والاحتجاج خارج مكاتب النادي في مدينة ليفربول.

A smaller group have congregated back in front of the Kenwright picture again, which you can see on the right there pic.twitter.com/9Fcfj8z7Yb — Adam Jones (@Adam_Jones94) January 26, 2022

ونشر أحد مشجعي إيفرتون صورة من الكتابة الموجودة على أحد الجدران عبر حسابه على تويتر، وجاء فيها: ”بيريرا بالخارج ولامبارد بالداخل“، في إشارة للمطالبة بتعيين فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السباق مديرا فنيا بدلا من بيريرا، بعد انتشار أنباء عن اقتراب تولي المدير الفني البرتغالي المسؤولية خلفا لبنيتز.

ومجموعة أخرى من المعجبين تسمى 27yearscampaign – في إشارة إلى الفترة التي قضاها إيفرتون بدون أي ألقاب- احتجت خارج مبنى رويال ليفر حيث توجد مكاتب النادي، وطالبوا مالك النادي الإيراني فرهاد موشيري بالتواصل مع الجماهير، ورفعوا لافتات كتب عليها ”موشيري إذا كنت تريد النجاح فغير هذه الفوضى“.

وأجرى بيريرا محادثات مع إيفرتون في لندن، وأثار إعجاب إدارة النادي، حيث يتطلع موشيري إلى تعيين مدير فني ”يتطلع إلى المستقبل“، لكن يبدو أنه تسبب في نفس الضجة التي شهدها الصيف الماضي، عندما عين بنيتز المدير الفني السابق لليفربول الغريم المحلي لإيفرتون.

وتصاعد الغضب ضد مجلس إدارة إيفرتون في الأسابيع الأخيرة، ولم يفعل رحيل بنيتز سوى القليل لتهدئة الاضطرابات.

Someone has come prepared… pic.twitter.com/x7fOHSZR2Q — Adam Jones (@Adam_Jones94) January 26, 2022

وخلال هزيمة يوم السبت الماضي 1-صفر أمام أستون فيلا، رفع المشجعون لافتات كتب عليها ”أقيلوا مجلس الإدارة“، ونظموا احتجاجات بعد صافرة النهاية، بينما كانت طائرة تحلق فوق الاستاد تطالب الرئيس بيل كينرايت بالرحيل بعد ”22 عاما من الفشل“.

وأقيل بنيتز، في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد تراجع درامي في أداء الفريق الذي انتصر مرة واحدة في 13 مباراة. ويبرز اسم فرانك لامبارد، ولاعب إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق واين روني، بين المرشحين لتدريب الفريق.