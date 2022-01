الدوري الإنجليزي يعلن شروط تأجيل المباريات بسبب إصابات كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد اجتماع لممثلي 20 ناديا أن الأندية لا يمكنها طلب تأجيل أي مباراة إلا كان لديها ما لا يقل عن أربعة لاعبين مصابين بكوفيد-19.

وتأجلت 22 مباراة إجمالا هذا الموسم بسبب تفشي كوفيد-19 وعدم توافر ما يكفي من لاعبين. وانتقدت بعض الأندية الرابطة لتعاملها مع الأزمة.

وقالت الرابطة في بيان: ”بعد اجتماع مع الأندية اليوم، تم تحديث إرشادات تأجيل مباريات الدوري بسبب كوفيد-19 لتشمل بداية تأثير كوفيد-19.

وأضافت: ”من الآن فصاعدا إذا طلب أحد الأندية تأجيل مباراة بسبب عدم توافر ما يكفي من لاعبين، فينبغي إصابة ما لا يقل عن أربع حالات داخل الفريق“.

