الدوري الإنجليزي يعلن شروط تأجيل المباريات بسبب إصابات كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد اجتماع لممثلي 20 ناديا أن الأندية لا يمكنها طلب تأجيل أي مباراة إلا كان لديها ما لا يقل عن أربعة لاعبين مصابين بكوفيد-19.

وتأجلت 22 مباراة إجمالا هذا الموسم بسبب تفشي كوفيد-19 وعدم توافر ما يكفي من لاعبين. وانتقدت بعض الأندية الرابطة لتعاملها مع الأزمة.

وقالت الرابطة في بيان: ”بعد اجتماع مع الأندية اليوم، تم تحديث إرشادات تأجيل مباريات الدوري بسبب كوفيد-19 لتشمل بداية تأثير كوفيد-19.

وأضافت: ”من الآن فصاعدا إذا طلب أحد الأندية تأجيل مباراة بسبب عدم توافر ما يكفي من لاعبين، فينبغي إصابة ما لا يقل عن أربع حالات داخل الفريق“.

COVID passes will no longer be required to enter #PL stadiums But supporters are still urged to follow public health guidance to keep each other safe ➡️ https://t.co/ibCS6T7pOp pic.twitter.com/tKHr9uLBoY — Premier League (@premierleague) January 26, 2022

وسيبدأ تطبيق الإرشادات الجديدة بداية من مباراة بيرنلي وواتفورد في الخامس من فبراير شباط المقبل.

وفي وقت سابق كان من الممكن تأجيل أي مباراة إذا لم يتمكن أحد الفريقين من توفير 13 لاعبا وحارس مرمى واحد ”إما من قائمة الفريق الأول وإما من اللاعبين أصحاب الخبرة في فريق تحت 21 عاما“.

وقالت الرابطة في بيان سابق آنذاك: ”يقوم مجلس الإدارة بتقييم الطلبات لتأجيل المباريات على أساس كل حالة على حدة، بناءً على القواعد الحالية وإرشادات تأجيل COVID-19 المعدلة، سيقوم المجلس بتقييم عدد من العوامل، بما في ذلك قدرة النادي على تشكيل فريق؛ الحالة والشدة والتأثير المحتمل لتفشي COVID-19 في النادي؛ وقدرة اللاعبين على الاستعداد للمباراة ولعبها بأمان“.

”يجب على مجلس الإدارة أيضًا النظر في المخاطر الأوسع للمعارضة والأشخاص الآخرين الذين قد يتعامل معهم ممثلو النادي“.

”إن النية الجماعية للأندية والدوري هي مواصلة الجدول الزمني الحالي للمباريات بأمان“.

”تظل صحة ورفاهية جميع المعنيين على رأس أولوياتنا وستواصل الرابطة مراقبة إرشادات الصحة العامة وتعكسها، مع المضي قدمًا دائمًا بحذر“.

”في ضوء الارتفاع الأخير في حالات COVID-19 في جميع أنحاء البلاد، أعاد الدوري الإنجليزي الممتاز تقديم تدابير الطوارئ، وتشمل هذه البروتوكولات مثل الاختبار المتكرر، وارتداء أغطية الوجه أثناء التواجد في المنزل، ومراقبة التباعد الاجتماعي والحد من وقت العلاج“.