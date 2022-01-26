ذا أتلتيك: لوكاكو ليس الوحيد في تشيلسي المنزعج من طريقة تعامل توخيل

يعاني العديد من مهاجمي تشيلسي من سوء المعاملة تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل ويفكر بعضهم بجدية في الرحيل عن النادي اللندني.

ويحتفل المدير الفني الألماني بعام في ستامفورد بريدج يوم الأربعاء بعد أن حصل على جائزة أفضل مدرب في 2021 من الاتحاد الدولي (الفيفا) الأسبوع الماضي، ومع ذلك فإن الأمور على أرض الملعب هذا الموسم لم تكن وردية تمامًا، حيث حقق الفوز على توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي وهو الانتصار الثاني فقط من أصل ثمانية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يزاحم برشلونة على نيكلاس سولي https://t.co/zpjYK0Y6E0 pic.twitter.com/Pb9b5jch3V — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وأثارت الانتقادات العلنية لتكتيكات توخيل في مقابلة مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع قناة ”سكاي إيطاليا“ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعض المشاكل مع استبعاد المهاجم البلجيكي لمباراة واحدة قبل إعادته للتشكيلة من جديد.

لكن صحيفة ”ذا أتلتيك“ أشارت في تقرير إلى أن لوكاكو ليس المهاجم الوحيد الذي لا يشعر بالرضا تحت قيادة المدرب الحالي.

ويزعم التقرير أن موقف توخيل تجاه مهاجميه، بما في ذلك اللوم المستمر على خط التماس والكلمات القاسية على الأخطاء، قد تسبب في مزاج غير جيد للاعبين داخل الفريق.

ولا يستطيع بعض اللاعبين إخفاء إحباطاهم من طريقة تعامل المدير الفني لدرجة أنهم يفكرون في الرحيل عن تشيلسي قريبا، حيث قال أحد المصادر للصحيفة إن ذلك كان له تأثير ضار على الثقة بين اللاعبين والمدرب، حيث كان اللاعبون أقل عرضة لاغتنام الفرص المحفوفة بالمخاطر أو التصرف بشكل طبيعي خوفًا من هجوم توخيل عليهم.

جماهير توتنهام تقذف روديغر مدافع تشيلسي بـ"فتاحة زجاجات وقداحة" https://t.co/xlgfAhlBVZ pic.twitter.com/Seq4nUE0sp — إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

ويشير التقرير أيضًا إلى التغيير المستمر في التشكيلة كسبب لخيبة الأمل بين المهاجمين، مع الشعور بأن عدم وجود هجوم متسق يجعل من الصعب عليهم بناء أي شكل من أشكال الاتصال والكيمياء بينهم داخل الملعب.

وكان موقف توخيل تجاه بعض اللاعبين في فريقه ملحوظًا من ظهوره على خط التماس هذا الموسم، حيث تم تحويل كل من كريستيان بوليسيتش وكالوم هدسون- أودوي للعب في مركز الظهير من قبل المدير الفني البالغ من العمر 48 عامًا، ومع ذلك يبدو أن كليهما يجلبه المدرب إلى خط التماس لتلقي التعليمات على الرغم من عدم إلمامهم بدور المركز الجديد عليهم.

والمغربي حكيم زياش أحد اللاعبين الذين كافحوا للوصول إلى أفضل أداء هذا الموسم، لكن كان من الصعب على اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أن يجد نسقا مناسبا داخل الفريق وخارجه.

توخيل يعلق على عدم احتفال حكيم زياش بهدفه في مباراة تشيلسي ضد برايتون https://t.co/T76c1FCISP pic.twitter.com/qJ2UDuhLnD — إرم سبورت (@EremSports) January 19, 2022

ورفض الاحتفال بهدفه أمام برايتون في وقت سابق من الشهر، رغم أنه لم يكرر رسالته عندما سجل أمام توتنهام يوم الأحد في أداء متميز من اللاعب المغربي الدولي.

وتم توثيق مشاكل تيمو فيرنر في خط الهجوم مع تشيلسي جيدًا منذ انتقاله مقابل صفقة ضخمة من لايبزيغ الألماني، لكنه كافح من أجل الظهور في التشكيلة.

وتعاقد النادي معه ومواطنه كاي هافرتز مقابل مبلغ قدره 124 مليون جنيه إسترليني، لكنهما شاركا بشكل أساسي مرة واحدة فقط في هذا الموسم، خلال الفوز 3/2 على ليدز يونايتد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبدأ كلاهما بالفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي العام الماضي.