تشيلسي يزاحم برشلونة على نيكلاس سولي

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن تشيلسي هو المنافس الأبرز لبرشلونة على خدمات المدافع نيكلاس سولي لاعب بايرن ميونخ.

وينتهي عقد نيكلاس سولي مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي ولم يتواصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، وربطت تقارير المدافع بالانتقال إلى برشلونة.

8️⃣ years to the day since Niklas Sule made his #Bundesliga debut for @TSGHoffenheimEN! 😍🇩🇪 pic.twitter.com/FSvsTU1hKc

