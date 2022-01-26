مطلوب من آرسنال ويوفنتوس.. نيوكاسل يقدم 40 مليون يورو للتعاقد مع برونو كيمارايس

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن نيوكاسل يونايتد قدم عرضا ماليا يبلغ 40 مليون يورو لضم البرازيلي برونو كيمارايس لاعب وسط أولمبيك ليون، كما اقترح على اللاعب مضاعفة راتبه 4 مرات، وذلك للتفوق على آرسنال ويوفنتوس المهتمين بدورهما باللاعب.

ولم يخف اللاعب البالغ من العمر 24 غاما رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما دفع نيوكاسل يونايتد للتقدم خطوة نحو تحقيق هدفه وقدم عرضا ماليا.

وكشف عن العرض المالي الصحفي الخبير في سوق الانتقالات فابيو رومانو، والكرة حاليا في ملعب فريق أولمبيك ليون لتقرير مصير لاعب وسطه رغم أنه كان يفضل الحفاظ على اللاعب حتى الصيف القادم على الأقل.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن نيوكاسل يحاول خطف اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية الحالية وتوجيه ضربة لكل منافسيه على الصفقة خاصة آرسنال ويوفنتوس اللذين كانا يتابعان اللاعب ويضعانه ضمن أهدافهما في سوق الانتقالات الصيفي أو على سبيل الإعارة لنصف موسم مع خيار شراء عقده كما اقترح آرسنال.

ويعتبر برونو كيمارايس أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم البرازيلية وكان قائدا لمنتخب تحت 23 عاما كما لعب برفقة المنتخب البرازيلي الأول 3 لقاءات وتوج بالميدالية الذهبية برفقة المنتخب البرازيلي في الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

ودفع أولمبيك ليون مبلغ 20 مليون يورو لفريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي لضم اللاعب في كانون الثاني / يناير 2020 وشارك مع الفريق الفرنسي في 73 لقاء وسجل 3 أهداف.

وتواجه طموحات نيوكاسل يونايتد في ضم الظهير الأيسر الألماني روبن غوسينيس لاعب أتلانتا الإيطالي ضربة قوية حيث دخل إنتر ميلان بقوة للصفقة وأصبح الأقرب لحسمها.

وأمام نيوكاسل يونايتد أسبوع حاسم في سوق الانتقالات لحسم بعض الصفقات حيث يطارد الإنجليزي جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد وألي دالي لاعب توتنهام ويأمل في التعاقد معهما على سبيل الإعارة لغاية نهاية الموسم في سعي الفريق للمنافسة على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نيوكاسل يونايتد قد طار إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي وسط أجواء دافئة، عقب فوزه 1/0 في مواجهة ليدز يونايتد يوم السبت، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستحوذت جهات سعودية على نادي نيوكاسل في أكتوبر الماضي مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني، بينما تملك أماندا ستافيلي والأخوان روبن الأسهم المتبقية.

ولن يلعب نيوكاسل، الذي يحتل المركز الـ18 ويواجه خطر الهبوط، حتى مباراة إيفرتون في الثامن من فبراير شباط في الدوري، وأكد إيدي هاو أن التخطيط للسفر ”قرار متعلق بكرة القدم“.