مطلوب من آرسنال ويوفنتوس.. نيوكاسل يقدم 40 مليون يورو للتعاقد مع برونو كيمارايس

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن نيوكاسل يونايتد قدم عرضا ماليا يبلغ 40 مليون يورو لضم البرازيلي برونو كيمارايس لاعب وسط أولمبيك ليون، كما اقترح على اللاعب مضاعفة راتبه 4 مرات، وذلك للتفوق على آرسنال ويوفنتوس المهتمين بدورهما باللاعب.

ولم يخف اللاعب البالغ من العمر 24 غاما رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما دفع نيوكاسل يونايتد للتقدم خطوة نحو تحقيق هدفه وقدم عرضا ماليا.

