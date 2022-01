رسميّا: إشبيلية يعلن استعارة أنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد

أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده مع أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعدما نفذ مهاجم منتخب فرنسا رغبته في الرحيل عن استاد أولد ترافورد.

وقال إشبيلية في بيان ”توصل إشبيلية ومانشستر يونايتد لاتفاق ينضم بموجبه أنطوني مارسيال إلى النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي“.

وشارك المهاجم البالغ عمره 26 عاما أساسيا في مباراتين فقط هذا الموسم، وكان آخر ظهور له كبديل خلال الفوز 1-صفر على وست هام يونايتد يوم السبت.

وانضم مارسيال إلى يونايتد في موسم 2015-2016 وسجل 79 هدفا في 269 مباراة، لكنه خرج من الحسابات بصورة كبيرة في الموسم الحالي.

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 25, 2022