رسميّا: إشبيلية يعلن استعارة أنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد

أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده مع أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعدما نفذ مهاجم منتخب فرنسا رغبته في الرحيل عن استاد أولد ترافورد.

وقال إشبيلية في بيان ”توصل إشبيلية ومانشستر يونايتد لاتفاق ينضم بموجبه أنطوني مارسيال إلى النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي“.

وشارك المهاجم البالغ عمره 26 عاما أساسيا في مباراتين فقط هذا الموسم، وكان آخر ظهور له كبديل خلال الفوز 1-صفر على وست هام يونايتد يوم السبت.

وانضم مارسيال إلى يونايتد في موسم 2015-2016 وسجل 79 هدفا في 269 مباراة، لكنه خرج من الحسابات بصورة كبيرة في الموسم الحالي.

Tony Martial, he came from France… 🎶 pic.twitter.com/ApvrufN3Jz — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 25, 2022

وأشاد رالف رانجنيك مدرب يونايتد المؤقت بسلوك مارسيال بعد الفوز في مطلع الأسبوع الحالي على وست هام، رغم أن المهاجم الفرنسي أظهر رغبته في ترك النادي.

وأبلغ رانجنيك الصحفيين ”أعلم أنه لاعب كبير – أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز – لكنّ لدينا لاعبين آخرين في مركزه“.

وأضاف ”أنها رغبته في الرحيل، لكن كما قلت له، يتطلب الأمر دائما أجزاء مختلفة للتوصل إلى اتفاق“.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال رانجنيك إن ”مارسيال رفض الانضمام لقائمة يونايتد في مباراته التي انتهت بالتعادل مع أستون فيلا، وهو ما نفاه اللاعب“.

ويحتل إشبيلية حاليّا المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، ويتقدم بفارق 11 نقطة عن برشلونة.

ويأمل إشبيلية أن تحافظ أهداف مارسيال على حظوظ النادي الأندلسي في المنافسة مع سعيه لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1945-1946.

ولعب مارسيال ،أيضا، مع أولمبيك ليون وموناكو في الدوري الفرنسي وكان ضمن تشكيلة فرنسا التي خسرت في نهائي بطولة أوروبا 2016.

لكن المهاجم لم ينضم للتشكيلة الفائزة بكأس العالم 2018 في روسيا.