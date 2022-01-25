فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي ينهي صفقة ضم جوليان ألفاريز من ريفر بليت الأرجنتيني

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي“، والخبير في سوق انتقالات اللاعبين، عن إتمام مانشستر سيتي صفقة جوليان ألفاريز، نجم ريفر بليت الأرجنتيني.

وقال رومانو، عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: ”صفقة انتقال ألفاريز إلى مانشستر سيتي من ريفر بليت تمت، وتم تأكيد الاتفاق كما كان متوقعًا، الأسبوع الماضي،بـ 18.5 مليون يورو رسوم نقل إلى ريفر بليت“.

وأضاف: ”اللاعب سيوقع لمدة 5 مواسم مقبلة، وسيبقى ألفاريز في ريفر بليت على سبيل الإعارة حتى يوليو المقبل“.

Julián Álvarez to Manchester City from River Plate, done deal and here we go! Agreement confirmed as expected last week. €18.5m fee to River with bonuses/taxes. Julián will sign for five years. 🕷🇦🇷 #MCFC Deal now sealed – Álvarez will remain at River Plate on loan until July. pic.twitter.com/3JQYAuS1U3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022

ومن المفترض أن ينتهي العقد الحالي لجوليان ألفاريز مع ريفر بليت، في ديسمبر المقبل.

وتمكن جوليان ألفاريز من تسجيل 36 هدفًا، وصناعة 25 في 96 مباراة بقميص ريفر بليت في مختلف المسابقات.

وكان مانشستر سيتي فقد في 6 أشهر فقط، الثنائي سيرجيو أغويرو حيث ذهب إلى برشلونة بعد نهاية عقده قبل إعلان اعتزاله في وقت لاحق، وفيران توريس رغب في العودة إلى إسبانيا من جديد، ليرتدي قميص النادي الكتالوني.

وحاول مانشستر سيتي طيلة سوق الانتقالات الصيفية الماضية، التعاقد مع هاري كين، نجم توتنهام، كما تمرد صاحب الـ29 عامًا على إدارة ناديه من أجل الانتقال إلى بطل البريميرليغ، لكن دانييل ليفي مالك توتنهام رفض بيعه.

وكان قطار انتصارات مانشستر سيتي تعطل عند محطة مضيفه ساوثهامبتون في مباراتهما الأخيرة بالتعادل بهدف لمثله، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل بعد سلسلة من 12 انتصارات متتالية، ويتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، موسعًا الفارق إلى 12 نقطة بينه وبين أقرب مطارديه ليفربول، الذي لعب مباراتين أقل.

بينما انفرد ساوثهامبتون بالمركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة حصدها من 22 مباراة، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.