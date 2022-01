فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي ينهي صفقة ضم جوليان ألفاريز من ريفر بليت الأرجنتيني

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي“، والخبير في سوق انتقالات اللاعبين، عن إتمام مانشستر سيتي صفقة جوليان ألفاريز، نجم ريفر بليت الأرجنتيني.

وقال رومانو، عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: ”صفقة انتقال ألفاريز إلى مانشستر سيتي من ريفر بليت تمت، وتم تأكيد الاتفاق كما كان متوقعًا، الأسبوع الماضي،بـ 18.5 مليون يورو رسوم نقل إلى ريفر بليت“.

وأضاف: ”اللاعب سيوقع لمدة 5 مواسم مقبلة، وسيبقى ألفاريز في ريفر بليت على سبيل الإعارة حتى يوليو المقبل“.

Julián Álvarez to Manchester City from River Plate, done deal and here we go! Agreement confirmed as expected last week. €18.5m fee to River with bonuses/taxes. Julián will sign for five years. 🕷🇦🇷 #MCFC

Deal now sealed – Álvarez will remain at River Plate on loan until July. pic.twitter.com/3JQYAuS1U3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2022