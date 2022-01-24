قبل عرض قصة حياتها على نتفليكس.. جورجينا رودريغيز تتعرض لهجوم عنيف من عائلتها

ستكشف جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد عندما يتم عرض مسلسلها الواقعي عن قصة حياتها على منصة نتفليكس، هذا الأسبوع، عن ”حلمها بالحياة“ مع خطيبها رونالدو الذي سيكمل عامه الـ37 الشهر المقبل.

وستتحدث جورجينا عن قضاء عطلة على متن اليخوت مع نجم مانشستر يونايتد، والطيران على متن طائرته الخاصة، وإنفاق 27 ألف جنيه إسترليني على زجاجتين من النبيذ الفاخر و 146 ألف جنيه إسترليني على حقائب اليد.

وفي مقطع ترويجي لمسلسلها ”أنا جورجينا“، صرحت العارضة الإسبانية، التي ستبلغ من العمر 28 عامًا عندما يبدأ العرض في البث، يوم الخميس المقبل، بأنها تعرف ما يعنيه ”عدم امتلاك أي شيء – وما هو شكل الحصول على كل شيء“.

وتصر على أنها لن تنسى أبدًا العائلة التي أتت منها قبل أن يدخل قائد البرتغال، الذي يقال إن ثروته تبلغ 790 مليون جنيه إسترليني، حياتها.

لكن صحيفة ”ذا صن“ البريطانية كشفت كيف أن بعض أفراد تلك العائلة يتهمون جورجينا بتجاهلهم بعد أن تعرفت على كريستيانو وأصبحت أما لابنتهم ألانا مارتينا البالغة من العمر أربع سنوات.

100 ألف جنيه إسترليني من الكوكايين

عم جورجينا، خيسوس هيرنانديز، الذي قال إنه ساعد في تربيتها بعد أن سُجن والدها بسبب تهريب المخدرات، وصفها بأنها ”شريرة“ لابتعادها عن الأسرة، وقال: ”قد تشعر بالخجل منا وتعتبرها أفضل منا لأننا لا نعيش في ترفها. لم أطلب منها أبدًا أي شيء. لقد اتصلت بي مرة أو مرتين فقط منذ أن علمت أنها كانت تواعد رونالدو“.

وقالت أختها غير الشقيقة باتريشيا رودريغيز، 33 عامًا: ”عندما كان عيد ميلاد ابني، سألت عما إذا كان بإمكانها أن تطلب من كريستيانو توقيع قميص لابني فقالت“ لا ”، لن تزعجه لأنه كان في عطلة“.

وكانت جورجينا صعبة عندما كانت طفلة. نشأت في مدينة جاكا الواقعة شمال شرق إسبانيا، حيث قابلت والدتها الإسبانية آنا ماريا هيرنانديز والدها الأرجنتيني خورخي بعد انتقاله إلى البلاد.

لكن تم القبض عليه قبل يوم من عيد ميلادها الخامس بسبب محاولة فاشلة لتهريب كوكايين تبلغ قيمته أكثر من 100 جنيه إسترليني من إسبانيا.

وأصبحت جورجينا راقصة باليه، ودرست اللغة الإنجليزية في لندن وعملت كمربية منزل وراعية أطفال في بريستول، ثم أصبحت عارضة أزياء، وعادت إلى إسبانيا وعملت في متجر غوتشي حيث كان يتسوق نجم ريال مدريد السابق كريستيانو، وتغيرت حياتها إلى الأبد.

جورجينا، حامل بتوأم الآن وتسافر على متن طائرة ملك كرة القدم البالغ قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، وقد سافرت بالطائرة إلى لابلاند قبل عيد الميلاد مع ألانا مارتينا وأبناء كريستيانو الثلاثة الآخرين، قبل أن يلتقي بها كريستيانو رونالدو جونيور ، 11 عامًا، والتوأم إيفا وماتيو البالغان من العمر أربع سنوات.

وفي مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر الماضي، تألقت بأحجار الماس بقيمة 78 ألف جنيه إسترليني، وتقدر قيمة مجموعتها من المجوهرات بحوالي 2.6 مليون جنيه إسترليني، وقد أهداها كريستيانو مؤخرًا حقيبة من علامة لويس فويتون بقيمة 103 آلاف جنيه إسترليني.

ويجني رونالدو 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في مانشستر يونايتد بعد انتقاله من يوفنتوس مقابل 12.85 مليون جنيه إسترليني، العام الماضي، ويقيمان في قصر بشيشاير في مدينة مانشستر مكون من سبع غرف نوم ويبلغ سعره ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، به غرفة سينما ومرآب من أربعة أرصفة لجزء من أسطوله من السيارات البالغ قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني.

شكوى العم خيسوس

وقال عمها خيسوس: ”كنت مسؤولا عن إعالة جورجينا وأختها، وشراء الملابس لهما، ودفع تكاليف الكهرباء والمياه. لقد تكفلت بكل شيء. كانت جورجينا تعيش معي خلال سنوات مراهقتها حتى اليوم الذي أعادوا فيه والدها إلى الأرجنتين“.

يعيش خيسوس في منزل من سريرين في جنوب شرق إسبانيا مع زوجته وطفله، مقابل ما يزيد قليلا عن 650 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر.

إنه غاضب من أن جورجينا لم تخبره أبدًا عن مكان دفن شقيقه خورخي بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عامًا إثر إصابته بجلطة في المخ قبل ثلاث سنوات في الأرجنتين.

وأضاف متحدثًا عبر التلفزيون الإسباني: ”لم يخبرنا أحد أن خورخي قد مات. لا أعرف لماذا لم تخبرنا جورجينا. لقد حاولت الاتصال بها. لقد كتبت إلى كريستيانو على فيسبوك وقلت له لديك أكثر امرأة شريرة بجانبك وإذا كنت تريد أن تعرف اتصل بي، سأخبرك“.

وأضافت زوجته ليديا عن جورجينا: ”توقفت عن الاتصال بعمها وجدتها. لقد حاولنا الاتصال ويبدو أنها غيرت أرقامها. الآن سيكتشف الجميع مدى وقاحتها. لماذا لم تخبرنا أن والدها قد مات؟ لا يمكن إخفاء أشياء من هذا القبيل“.

حياة الترف

وفي مقطع الفيديو الترويجي الخاص بها على نتفليكس، تقول جورجينا: ”تغيرت الحياة إلى الأبد“ قبل خمس سنوات عندما التقت بكريستيانو ، وأضافت: ”بفضل الحب، أصبحت حياتي حلمًا“.

وقال رونالدو عنها: ”إنها بلا شك شريك مخلص وأم مخلصة“، وقد أشاد بها كريستيانو سابقًا لإضفاء البهجة على حياته، قائلا: ”لقد ساعدتني جورجينا كثيرًا. إنها أم أطفالي وأنا متحمس لها. أفتح لها قلبي، تفتح قلبها لي. أنا سعيد جدًا معها“.

وقالت جورجينا عن حياتهما المنزلية: ”الأطفال هم فرحتنا. نستيقظ وأول شيء نفعله هو احتضانهم وتقبيلهم، ووضعهم على مقاعدهم الصغيرة ومشاهدتهم أثناء تناولهم وجبة الإفطار – التأكد من حصولهم على كل ما يحتاجون إليه، وهكذا طوال اليوم. هذا وقت مميز للغاية بالنسبة لنا جميعًا“.

وسيحرص متابعوها البالغ عددهم 30 مليونًا على إنستغرام على مشاهدة عرضها على نتفليكس، الذي يُبث في 190 دولة.

لكن مصدرًا مقربًا من عائلتها قال هذا الأسبوع: ”سأندهش إذا دخلت في التفاصيل حول ماضي والدها الإجرامي أو التوتر بينها وبين جزء من عائلة والدتها. إنها تعلن عن حبها للأخت الكبرى إيفانا ولكن معظم معجبيها لا يعرفون شيئًا عن بقية أفراد عائلتها“.

”سنرى جورجينا وهي تريد أن يراها المعجبون – وليس جورجينا الحقيقية“.

ولم تشارك والدة جورجينا، آنا ماريا، أو والدة رونالدو دولوريس أفيرو في العرض، حيث علقت جورجينا على ذلك قائلة هذا الأسبوع: ”إنه عرضي وهم لم يشاركوا فيه لأن الظروف لم تؤد إلى ذلك“.

لكنها أصرت: ”لقد كنت أنا وأختي دائمًا عائلة متحدة جدًا. تأتي أمي إلى مانشستر، تمامًا كما اعتادت الحضور إلى تورينو ومدريد عندما كنا نعيش هناك“.

ويوجد شخص آخر من العائلة غير موجود في عرض نتفليكس هو باتريشيا الأخت غير الشقيقة لجورجينا، وقد تحدثت قبل وفاة والدها، بينما كان بحاجة إلى ممرضة مقيمة معه بعد إصابته بجلطة في المخ قائلة: ”أود أن أكون معه ولكن لم أتمكن من رؤيته لمدة سبع سنوات؛ بسبب تكلفة الوصول إلى الأرجنتين. يؤلمني أن جورجينا كانت ترى والدنا مرة واحدة فقط في كل هذا الوقت. والدي يقول دائمًا إنه يفتقدنا“.