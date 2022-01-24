ذا أثلتيك: أوباميانغ يتجه لعدم قبول عروض الأندية السعودية ويفضل البقاء في أوروبا

كشفت صحيفة ”ذا أثلتيك“ في تقرير نشره مراسلها دافيد أورنستين، أن الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، نجم آرسنال الإنجليزي، يميل إلى عدم قبول الانتقال إلى أحد الأندية السعودية التي قدمت له عروضا الفترة الماضية، حيث يفضل في هذه المرحلة من مسيرته البقاء في أحد الأندية الأوروبية.

وأوضح أورنستين، في تقرير يوم الاثنين، أن ”آرسنال تلقى عرضا من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء وتغطية راتبه بالكامل، ولكن، هناك اهتمام أيضا من أندية في أوروبا من ضمنها باريس سان جيرمان، ولكن الراتب يمثل مشكلة لأندية أوروبا، وحتى الآن غير معروف رد آرسنال على عرض الهلال“.

وربطت تقارير سابقة أوباميانغ بالانضمام لنادي الهلال السعودي، حيث أوضحت أن الأخير مستعد لدفع كل أجر اللاعب، البالغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، حيث يقترح النادي السعودي استعارة مهاجم آرسنال مع خيار جعل الانتقال دائماً.

وأوضحت التقارير أن الهلال الذي يقوده مدرب موناكو السابق ليوناردو جارديم، يسعى لإتمام صفقة أوباميانغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار جعل الصفقة دائمة في الصيف.

بينما أبرزت تقارير أخرى أن هناك اهتماما أيضاً من النصر السعودي باللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، كما أبلغ آرسنال عددا من الأندية الأوروبية بتوافر أوباميانغ على أمل إثارة الاهتمام في نهاية الفترة.

🔴 If Aubameyang exits Arsenal, inclined to reject Saudi for Europe

🔴 32yo training away from squad – unlikely to join Dubai trip

🔴 Wilshere travelling but not in line for #AFC deal

🔴 Vlahovic doubtful but Isak among options being pursued@TheAthleticUKhttps://t.co/vota2QFgiV — David Ornstein (@David_Ornstein) January 24, 2022

وعانى مهاجم آرسنال من شهرين مضطربين، ولم يلعب لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بداية ديسمبر بسبب عقوبة تأديبية.

وكان من المتوقع أن يلعب أوباميانغ دوراً كبيراً مع الغابون في كأس الأمم الأفريقية، ولكن ظهرت نتيجة اختباره للإصابة بفيروس كورونا إيجابية، في وقت سابق من يناير الحالي، ما دعا لإعادته لاحقاً إلى ناديه في وقت مبكر، بعد إبلاغ منتخب بلاده عن إصابات قلبية لعدد من لاعبيه.

وفي منشور عبر حسابه على ”إنستغرام“، كتب اللاعب: ”عدت إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الإضافية، ويسعدني جداً أن أقول إن قلبي على ما يرام تماماً وأنا بصحة جيدة“.

”أقدر حقاً جميع الرسائل على مدى الأيام القليلة الماضية، وقد تابعتها بالفعل“.

وجرد المدير الفني لآرسنال ميكيل أرتيتا، أوباميانغ من شارة قيادة الفريق في ديسمبر، بعد تكرار واقعة خرق لوائح الفريق، كما فعل في بداية عام 2021.

تقرير: الهلال السعودي مستعد لدفع راتب أوباميانغ وحرمان النصر منه https://t.co/AcavgGEYBk pic.twitter.com/uM1PSJqc2n — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وبعد الحصول على إذن للانضمام إلى الغابون في وقت مبكر استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، أُصيب أوباميانغ بفيروس كورونا، مع زميله الدولي ماريو ليمينا.

وبمجرد التعافي تماماً من الإصابة بكوفيد-19 تأخرت مشاركة أوباميانغ في البطولة التي تقام مرة كل سنتين بعد أن كشفت الغابون عن خضوعه وزميله ليمينا لفحوصات للكشف عن مشاكل في القلب، ما أثار مخاوف بشأن صحة لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق.

وأعاد الاتحاد الغابوني لكرة القدم أوباميانغ لناديه لإجراء مزيد من الفحوصات، وأكد أرتيتا أن لاعبه يخضع لاختبارات مع آرسنال بالإضافة لإشراف أحد الأطباء المتخصصين.

يذكر أن أوباميانغ أحرز مع آرسنال هذا الموسم 7 أهداف خلال 15 مباراة.