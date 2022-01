ذا أثلتيك: أوباميانغ يتجه لعدم قبول عروض الأندية السعودية ويفضل البقاء في أوروبا

كشفت صحيفة ”ذا أثلتيك“ في تقرير نشره مراسلها دافيد أورنستين، أن الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، نجم آرسنال الإنجليزي، يميل إلى عدم قبول الانتقال إلى أحد الأندية السعودية التي قدمت له عروضا الفترة الماضية، حيث يفضل في هذه المرحلة من مسيرته البقاء في أحد الأندية الأوروبية.

وأوضح أورنستين، في تقرير يوم الاثنين، أن ”آرسنال تلقى عرضا من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء وتغطية راتبه بالكامل، ولكن، هناك اهتمام أيضا من أندية في أوروبا من ضمنها باريس سان جيرمان، ولكن الراتب يمثل مشكلة لأندية أوروبا، وحتى الآن غير معروف رد آرسنال على عرض الهلال“.

وربطت تقارير سابقة أوباميانغ بالانضمام لنادي الهلال السعودي، حيث أوضحت أن الأخير مستعد لدفع كل أجر اللاعب، البالغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، حيث يقترح النادي السعودي استعارة مهاجم آرسنال مع خيار جعل الانتقال دائماً.

وأوضحت التقارير أن الهلال الذي يقوده مدرب موناكو السابق ليوناردو جارديم، يسعى لإتمام صفقة أوباميانغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار جعل الصفقة دائمة في الصيف.

بينما أبرزت تقارير أخرى أن هناك اهتماما أيضاً من النصر السعودي باللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، كما أبلغ آرسنال عددا من الأندية الأوروبية بتوافر أوباميانغ على أمل إثارة الاهتمام في نهاية الفترة.

🔴 If Aubameyang exits Arsenal, inclined to reject Saudi for Europe

🔴 32yo training away from squad – unlikely to join Dubai trip

🔴 Wilshere travelling but not in line for #AFC deal

🔴 Vlahovic doubtful but Isak among options being pursued@TheAthleticUKhttps://t.co/vota2QFgiV

— David Ornstein (@David_Ornstein) January 24, 2022