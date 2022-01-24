جماهير توتنهام تقذف روديغر مدافع تشيلسي بـ"فتاحة زجاجات وقداحة"

حذر الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، من أن زيادة المشاكل التي تتسبب بها الجماهير في الملاعب قد تدمر الأجواء الخاصة في الملاعب الإنجليزية، وذلك بعد إصابة لاعبه ومواطنه أنطونيو روديغر بفتاحة زجاجات وقداحة سجائر من مدرجات ”ستامفورد بريدج‘ التي كانت تجلس فيها جماهير الجار اللندني توتنهام هوتسبير.

وحافظ تشيلسي على آماله الضعيفة في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 2-صفر على غريمه اللندني توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، بعدما وضعه على طريق الانتصار هدف مذهل من المغربي حكيم زياش تلاه هدف آخر بضربة رأس من تياغو سيلفا.

وسجل زياش واحدا من أفضل أهداف الموسم في الدقيقة الـ 47 عندما تلقى الكرة عند حافة منطقة الجزاء بعد انطلاقة من كالوم هودسون-أودوي، وأطلق اللاعب المغربي تسديدة رائعة استقرت في الزاوية العليا للمرمى لم يحرك لها حارس توتنهام هوغو لوريس ساكنا.

وحسم تشيلسي أول انتصاراته في الدوري في 2022 بعد ثماني دقائق لاحقة عندما وضع سيلفا الكرة برأسه في الشباك، رغم وجوده بين اثنين من المدافعين، عقب تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها ميسون ماونت.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ إن روديغر أبلغ الحكم بول تيرني بإلقاء مقذوفات عليه لكنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد ولم يتحرك.

ويأتي هذا الحادث في أسبوع عادت فيه الاضطرابات إلى الظهور في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ألقى مشجعو إيفرتون مقذوفات على الملعب خلال هزيمة الفريق أمام أستون فيلا، يوم السبت الماضي، واجتاح بعض الجماهير أرض ملعب ساوثهامبتون خلال التعادل مع مانشستر سيتي.

وقال توخيل: ”إذا كان هذا اتجاهًا جديدا، فيجب علينا العمل معا لإيقافه في أقرب وقت ممكن لحماية الأجواء المميزة تمامًا في إنجلترا، أحب أن تكون الجماهير قريبة من الملعب وليس خلف الأسوار ولا خلف شباك حاجزة. إنها أجواء رائعة. بشكل عام، لست قلقًا. أنا أستمتع بهذه الأجواء، أيضا في الملاعب الخارجية، إنه رائع“.

وأصيب روديغر بالمقذوفات في الشوط الثاني عندما كان تشيلسي قريبا من مدرجات جماهير توتنهام التي كانت تضم نحو 3000 من مشجعي الفريق الضيف.

وقال الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام، إنه لم يكن على علم بأي أشياء يتم رميها. لكن النادي تعهد بالتحقيق والتخلص من أي متهمين.

وقال متحدث باسم توتنهام: ”سنعمل مع تشيلسي لمراجعة اللقطات واتخاذ أي إجراء مناسب“.

ويملك روديغر لاعب وسط منتخب ألمانيا تاريخا مع جماهير توتنهام بعد تقديم شكوى ضدهم من إساءة عنصرية في 2019، لكنه لعب دورا رئيسيا في فوز تشيلسي في مباراته الـ19 منذ آخر فترة توقف دولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكثر من أي فريق آخر في الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز، وهو الرابع هذا الموسم لتشيلسي على توتنهام بعد انتصاره في مباراتي ذهاب وعودة في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الشهر، يملك فريق توخيل 47 نقطة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، كما يتأخر بنقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراتان إضافيتان مقارنة بتشيلسي.

ويحتل توتنهام، الذي حقق فوزا واحدا في استاد ستامفورد بريدج في 32 مباراة بالدوري، المركز السابع برصيد 36 نقطة رغم أنه لعب أربع مباريات أقل من تشيلسي.