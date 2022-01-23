كلوب: ليفربول ما زال بعيدًا عن سباق لقب الدوري الإنجليزي

رفض يورغن كلوب مدرب ليفربول كل التلميحات حول عودة ليفربول إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن انتزع الفوز 3-1 على كريستال بالاس، اليوم الأحد، عقب أداء فوضوي في الشوط الثاني، وقرار باحتساب ركلة جزاء أثار غضب أصحاب الأرض.

وبعد تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع ساوثامبتون، أمس السبت، قلّص فريق كلوب الفارق مع الصدارة إلى 9 نقاط، لكن المدرب الألماني لا يرى سببًا للاحتفال.

وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عند سؤاله عما إذا كان فريقه عاد إلى سباق اللقب ”لا، المسافة بعيدة جدًا للحديث عنها ولكن ليس علينا ذلك“.

وأضاف: ”نحتاج فقط للفوز بمباريات كرة القدم، وكل مباراة في الدوري الممتاز صعبة كما رأينا اليوم“.

ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يهزم كريستال بالاس ويتمسك بالمركز الثاني https://t.co/FItZ14Igx9 pic.twitter.com/P2IMj3C9PO — إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

وبعد أن تحكم في المباراة في أول 35 دقيقة، وتقدم 2-صفر، تعيّن على ليفربول الصمود أمام هجوم بالاس حتى سجل فابينيو من ركلة جزاء ليحسم الانتصار 3-1.

وأثار قرار احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بسبب مخالفة ضد ديوجو جوتا بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد غضب باتريك فييرا مدرب بالاس.

وقال فييرا لبي.بي.سي: ”القرار الخاطئ من قبل الحكم كان له تأثير كبير على المباراة، ويجب أن تطلب من الحكم التحدث إليك وشرح القرار بنفسه، وأعتقد أن جوتا كان ذكيًا حقًا، وكرة القدم تتعلق بالاحتكاك، ونعقد اجتماعات مع الحكام ويخبروننا بأن كرة القدم تتعلق بالاحتاك، وأن هذا الاحتكاك جزء من المباراة“.

وأضاف المدرب الفرنسي: ”الآن أخطأوا، وأشعر بالإحباط حقًا من القرار، لقد رأيت اللعبة عدة مرات، ولم تكن أبدًا ركلة جزاء“.

كما أبدى كلوب ارتياحه إزاء العودة إلى ليفربول بالنقاط الثلاث.

وأبلغ المدرب الألماني شبكة ”سكاي سبورتس“: ”لقد كانت مباراة متقلبة، اليوم، ويمكنك أن ترى كيف يمكننا أن نكون جيدين، وكنا مذهلين في أول 35 دقيقة، لقد فعلناها بالطريقة الصعبة، لكننا فعلناها“.

واضطر ليفربول إلى الصمود أمام انتفاضة حماسية في الشوط الثاني من كريستال بالاس قبل أن ينتصر 3-1، اليوم الأحد، ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 9 نقاط.

ومنح فيرجيل فان دايك التقدم للفريق الزائر مبكرًا بضربة رأس قوية من ركلة ركنية، وأضاف أليكس أوكسليد-تشامبرلين هدفًا ثانيًا في الدقيقة 32، حيث سيطر على تمريرة عرضية رائعة من آندي روبرتسون قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وقلص بالاس الفارق بعد 10 دقائق من الشوط الثاني عندما مرر جيفري شلوب إلى جان-فيليب ماتيتا بين مدافعي ليفربول، وأرسل الأخير الكرة إلى أودسون إدوار ليسجل في المرمى الخالي.

وضغط بالاس من أجل إدراك التعادل، لكن فابينيو سجل هدفًا متأخرًا من ركلة جزاء ليمنح ليفربول الانتصار الذي رفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق 9 نقاط خلف سيتي الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع ساوثامبتون، أمس السبت.

ويحتل بالاس المركز 13 ولديه 24 نقطة.