إتمام الاتفاق بين إريكسن وبرينتفورد.. تعرّف على بنود التعاقد

كشفت وسائل إعلام في إنجلترا أن نادي برينتفورد الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز اقترب من ضم الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن، بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وكان إريكسن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي، في 12 يونيو /حزيران الماضي، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية، وجرى إنعاشه، ثم خضع بعدها لعملية زرع جهاز إزالة رجفان القلب.

وبحسب هذه التقارير، فإن اللاعب الحر سيوقع مع برينتفورد الذي يحتل المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي عقدًا لمدة 6 شهور مع إضافة بند يتيح إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.

ووفقًا لمعلومات وردت إلى محطة ”سكاي“ الرياضية، فإنه سيتعيّن على إريكسن الخضوع لفحص طبي شامل.

وكان إريكسن قد تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي، في 12 يونيو الماضي، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية، وجرى إنعاشه ثم خضع بعدها لعملية زرع جهاز إزالة رجفان القلب.

وبعد خضوعه للعملية الجراحية، بات من المستحيل أن يواصل اللعب في إيطاليا، حيث تمنع القوانين ذلك، وبالتالي جرى فسخ عقده مع إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، ليصبح إريكسن لاعبًا حرًا.

وكان إريكسن سبق له اللعب في إنجلترا ضمن صفوف توتنهام،بين عامي 2013 و2020، حيث خاض معه أكثر من 300 مباراة.

وأفادت سكاي“ أيضًا أنه يجب لطبيب قلب أن يعطي تصريحًا لإيركسن باللعب قبل أن يتم تسجيله كلاعب في الدوري الإنجليزي.

ويحتاج إريكسن بالإضافة إلى ذلك إلى تصريح عمل لبريطانيا.

وكان إريكسن أكد مؤخرًا طموحاته في العودة إلى مزوالة كرة القدم، وأعرب عن أمله بأن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر، أواخر العام الحالي.