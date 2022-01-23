ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يهزم كريستال بالاس ويتمسك بالمركز الثاني

حقق ليفربول فوزا مهما على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك.

وحصل ليفربول على ركلة ركنية لعبها أندي روبرتسون، ونجح المدافع الهولندي في تسجيلها برأسية في شباك الحارس فيسنتي غوايتا باناديرو لاعب كريستال بالاس.

FULL-TIME Crystal Palace 1-3 Liverpool Fabinho's penalty seals a hard-earned win for Jurgen Klopp's side#CRYLIV pic.twitter.com/yEF9afhaLe — Premier League (@premierleague) January 23, 2022

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما 2/0 بعدما سجل له أليكس أوكسليد تشامبرلين هدفا في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من روبرتسون.

وسجل أودسون إدوارد هدف التقليص لكريستال بالاس في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من جون فيليب ماتيتا.

ووقع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو ثالث أهداف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

43 – Andy Robertson and Trent Alexander-Arnold have now made the joint-most assists by defenders in the Premier League since the start of 2017-18, with only Kevin De Bruyne (52) making more overall. Excellence. https://t.co/JxZnkSSr7Z — OptaJoe (@OptaJoe) January 23, 2022

وحقق ليفربول الفوز الرابع عشر، مقابل التعادل 6 مرات وخسارتين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ليرفع الريدز رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني ويتأخر بـ9 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.

في المقابل، خسر كريستال بالاس للمرة الثامنة في الدوري الإنجليزي ليتجمد رصيد الفريق عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن عدد التمريرات الحاسمة التي قدمها روبرتسون في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية موسم 2017/2018، بلغ 43 تمريرة حاسمة.

وأضافت الشبكة أنه لا أحد يتفوق على روبرتسون في عدد التمريرات الحاسمة خلال هذه الفترة في الدوري الإنجليزي الممتاز سوى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي برصيد 52 تمريرة.

وتعادل روبرتسون مع زميله ترينت ألكسندر أرنولد الذي قدم 43 تمريرة حاسمة، مقابل 42 تمريرة حاسمة للنجم المصري محمد صلاح.

ولحساب الجولة ذاتها تعادل آرسنال سلبيا مع بيرنلي، كما تعادل ليستر سيتي 1/1 مع برايتون.

وسجل باتسون داكا هدف التقدم لليستر سيتي، في حين تعادل داني ويلبيك لبرايتون في الدقيقة 82.

وفي وقت لاحق يستضيف تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج منافسه توتنهام هوتسبير في ديربي لندن.