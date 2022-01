ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يهزم كريستال بالاس ويتمسك بالمركز الثاني

حقق ليفربول فوزا مهما على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3/1، اليوم الأحد، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك.

وحصل ليفربول على ركلة ركنية لعبها أندي روبرتسون، ونجح المدافع الهولندي في تسجيلها برأسية في شباك الحارس فيسنتي غوايتا باناديرو لاعب كريستال بالاس.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما 2/0 بعدما سجل له أليكس أوكسليد تشامبرلين هدفا في الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من روبرتسون.

وسجل أودسون إدوارد هدف التقليص لكريستال بالاس في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من جون فيليب ماتيتا.

ووقع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو ثالث أهداف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

43 – Andy Robertson and Trent Alexander-Arnold have now made the joint-most assists by defenders in the Premier League since the start of 2017-18, with only Kevin De Bruyne (52) making more overall. Excellence. https://t.co/JxZnkSSr7Z

