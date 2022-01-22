ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يهزم وست هام ويقفز للمركز الرابع

اقتنص مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على حساب ضيفه وست هام بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد ماركوس راشفورد في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد وست هام عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وكاد وست هام أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 87، بارتقاء من سوتشيك لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

ومرر فيرنانديز كرة سحرية لرونالدو داخل المنطقة في الدقيقة 90، ليسدد الأخير كرة أرضية أمسك بها أريولا، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وسجل مانشستر يونايتد هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد انطلاقة من كافاني في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، ليرسل عرضية أرضية داخل منطقة العمليات تجاه راشفورد، الذي سجل بسهولة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد بهدف دون رد.

فيلا يفوز على مضيفه إيفرتون المتعثر

وفي مباراة أخرى بذات الجولة، خسر إيفرتون أول مباراة في حقبة ما بعد المدرب رفائيل بينيتز، إذ سقط على أرضه 1-صفر أمام أستون فيلا، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أجواء متوترة شهدت إلقاء جماهير صاحب الأرض مقذوفات على الفريق الضيف.

وانتهى الشوط الأول المثير بمنح إميليانو بنديا التقدم لفيلا بضربة رأس، وعندما احتفل لاعبو الفريق الضيف ألقى أحد الجماهير بعبوة عليهم.

وصنع لوكا ديني الهدف ضد فريقه السابق، وهتفت الجماهير ضده، كما ألقت عليه مقذوفات، وتحاول الشرطة التعرف على هوية من فعلوا ذلك.

وكان دنكان فيرجسون، الذي تولى تدريب إيفرتون بشكل مؤقت للمرة الثانية بعد فترة قصيرة في 2019، طلب من لاعبيه إظهار ”الروح القتالية والعزيمة“، لكن الفريق لم يصنع العديد من الفرص.

وتحسن إيفرتون بمشاركة الجناح أنطوني جوردون في الشوط الثاني، لكن زملاءه لم يستغلوا تمريراته العرضية العديدة، ليفوز فيلا ويرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

وبقي إيفرتون في المركز الـ16 وله 19 نقطة، متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط، إذ لم ينتصر سوى مرة واحدة منذ سبتمبر أيلول.