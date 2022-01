استئناف مباراة برينتفورد ضد وولفرهامبتون بعد توقفها 17 دقيقة بسبب طائرة بدون طيار

اضطر حكم مباراة وولفرهامبتون ضد برينتفورد، التي تجمع الفريقين، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لإيقافها؛ بسبب تحليق طائرة بدون طيار فوق الملعب.

وأوقف الحكم المباراة لمدة 17 دقيقة، وأمر اللاعبين بالدخول لغرفة خلع الملابس لاعتبارات أمنية، ومنح الفرصة للأمن للتعامل مع الطائرة.

وقام الحكم باحتساب 19 دقيقة وقتا بدل ضائع؛ بسبب توقف المباراة لوقت طويل.

ويحتل وولفرهامبتون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

This is a first! Overhead drone stops play between @BrentfordFC and @Wolves – players off the pitch! pic.twitter.com/cG3pMgDeuT

— Jim White (@JimWhite) January 22, 2022