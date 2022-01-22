استئناف مباراة برينتفورد ضد وولفرهامبتون بعد توقفها 17 دقيقة بسبب طائرة بدون طيار

اضطر حكم مباراة وولفرهامبتون ضد برينتفورد، التي تجمع الفريقين، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لإيقافها؛ بسبب تحليق طائرة بدون طيار فوق الملعب.

وأوقف الحكم المباراة لمدة 17 دقيقة، وأمر اللاعبين بالدخول لغرفة خلع الملابس لاعتبارات أمنية، ومنح الفرصة للأمن للتعامل مع الطائرة.

وقام الحكم باحتساب 19 دقيقة وقتا بدل ضائع؛ بسبب توقف المباراة لوقت طويل.

ويحتل وولفرهامبتون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

This is a first! Overhead drone stops play between @BrentfordFC and @Wolves – players off the pitch! pic.twitter.com/cG3pMgDeuT — Jim White (@JimWhite) January 22, 2022

فيلا يفوز على مضيفه إيفرتون المتعثر

وفي مباراة أخرى بذات الجولة، خسر إيفرتون أول مباراة في حقبة ما بعد المدرب رفائيل بينيتز، إذ سقط على أرضه 1-صفر أمام أستون فيلا، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أجواء متوترة شهدت إلقاء جماهير صاحب الأرض مقذوفات على الفريق الضيف.

وانتهى الشوط الأول المثير بمنح إميليانو بنديا التقدم لفيلا بضربة رأس، وعندما احتفل لاعبو الفريق الضيف ألقى أحد الجماهير بعبوة عليهم.

وصنع لوكا ديني الهدف ضد فريقه السابق، وهتفت الجماهير ضده، كما ألقت عليه مقذوفات، وتحاول الشرطة التعرف على هوية من فعلوا ذلك.

وكان دنكان فيرجسون، الذي تولى تدريب إيفرتون بشكل مؤقت للمرة الثانية بعد فترة قصيرة في 2019، طلب من لاعبيه إظهار ”الروح القتالية والعزيمة“، لكن الفريق لم يصنع العديد من الفرص.

وتحسن إيفرتون بمشاركة الجناح أنطوني جوردون في الشوط الثاني، لكن زملاءه لم يستغلوا تمريراته العرضية العديدة، ليفوز فيلا ويرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

وبقي إيفرتون في المركز الـ16 وله 19 نقطة، متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط، إذ لم ينتصر سوى مرة واحدة منذ سبتمبر أيلول.