رياضة

جاكوب رامسي يظهر بقميص خالٍ من اسمه ورقمه في مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون
تاريخ النشر: 22 يناير 2022 13:30 GMT
تاريخ التحديث: 22 يناير 2022 14:00 GMT

جاكوب رامسي يظهر بقميص خالٍ من اسمه ورقمه في مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون

ظهر جاكوب رامسي، لاعب أستون فيلا، بقميص لا يظهر اسمه أو رقمه، في مواجهة نظيره إيفرتون، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ظهر جاكوب رامسي، لاعب أستون فيلا، بقميص لا يظهر اسمه أو رقمه، في مواجهة نظيره إيفرتون، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا أن المشهد غريب للاعب في الدوري الإنجليزي، حيث تمزق القميص الأساسي لرامسي وتم استبداله ولكن قميصه الجديد ظهر دون اسمه أو الرقم الذي يحمله.

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ويحتل أستون فيلا المركز الــ13 في قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.

وظهر البرازيلى فيليب كوتينيو لاعب أستون فيلا لأول مرة في التشكيل الرسمي لفريقه منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان نادي إيفرتون قد أعلن مؤخرا تعيين دنكان فيرغسون كمدرب مؤقت للفريق، خلفا للمدرب الإسباني رافائيل بينيتيز.

وكان إيفرتون قد أعلن إقالة المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز من منصبه بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم.

وأصدر إيفرتون بيانًا رسميًا أوضح من خلاله تعيين دنكان فيرغسون كمدرب مؤقت للفريق في المباريات المقبلة.

وأوضح البيان أن دنكان فيرغسون بدأ مسؤوليته، الثلاثاء الماضي، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أستون فيلا في غوديسون بارك في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن بينيتيز، تولى مسؤولية تدريب إيفرتون يوم 21 يونيو مع بداية الموسم الحالي، ولكن النادي عانى من سوء النتائج تحت قيادته.

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