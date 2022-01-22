جاكوب رامسي يظهر بقميص خالٍ من اسمه ورقمه في مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون

ظهر جاكوب رامسي، لاعب أستون فيلا، بقميص لا يظهر اسمه أو رقمه، في مواجهة نظيره إيفرتون، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا أن المشهد غريب للاعب في الدوري الإنجليزي، حيث تمزق القميص الأساسي لرامسي وتم استبداله ولكن قميصه الجديد ظهر دون اسمه أو الرقم الذي يحمله.

ويحتل أستون فيلا المركز الــ13 في قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.

وظهر البرازيلى فيليب كوتينيو لاعب أستون فيلا لأول مرة في التشكيل الرسمي لفريقه منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

Jacob Ramsey gra w koszulce bez nazwiska i numeru pic.twitter.com/7k21HOIUL4 — Kamil Pałka (@Kamiljogo) January 22, 2022

وكان نادي إيفرتون قد أعلن مؤخرا تعيين دنكان فيرغسون كمدرب مؤقت للفريق، خلفا للمدرب الإسباني رافائيل بينيتيز.

وكان إيفرتون قد أعلن إقالة المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز من منصبه بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم.

وأصدر إيفرتون بيانًا رسميًا أوضح من خلاله تعيين دنكان فيرغسون كمدرب مؤقت للفريق في المباريات المقبلة.

وأوضح البيان أن دنكان فيرغسون بدأ مسؤوليته، الثلاثاء الماضي، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أستون فيلا في غوديسون بارك في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن بينيتيز، تولى مسؤولية تدريب إيفرتون يوم 21 يونيو مع بداية الموسم الحالي، ولكن النادي عانى من سوء النتائج تحت قيادته.