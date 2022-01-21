مايك آشلي يقاضي الملاك الجدد لنيوكاسل ويطالب بـ10 ملايين جنيه إسترليني

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية في نبأ عاجل إن مايك آشلي المالك السابق لنادي نيوكاسل يونايتد رفع دعوى قضائية ضد الملاك الجدد للنادي لخرقهم شروط قرض بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني كان قد منحهم إياها لتمكين بيعه، والذي يقضي بعدم انتقادهم فترة امتلاكه للنادي لمدة 14 عامًا.

ويدعي آشلي أن سيدة الأعمال الثرية ”أماندا ستافيلي“ قد تخلّفت عن سداد القرض بعد انتهاكها لاتفاق يقضي بعدم انتقاد إدارته للنادي في وسائل الإعلام، ورفضها السماح لبعض الإعلانات من شركة يملكها بالاستمرار في ملعب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وقدم آشلي المستندات للمحكمة العليا في لندن من قبل الفريق القانوني له والذي طالب بإعادة مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى فائدة المبلغ، ويؤكد أنها مُنحت للسيدة ستافيلي لتغطية ”التكاليف الاستشارية والقانونية وغيرها من التكاليف والعمولات في المقابل للالتزام بالشروط الصارمة للاتفاق بينهما“.

وتتم مقاضاة شريكها منذ فترة طويلة، مهرداد قدوسي ، وهو رجل أعمال إيراني ثري، كجزء من الإجراءات في إطار دوره كضامن أنها سترد المبلغ في حال خرق الاتفاق مع آشلي.

رسميا.. نيوكاسل يخوض معسكرا في السعودية للتدريب وسط أجواء دافئة https://t.co/itU7FhnE0e pic.twitter.com/9OSHjE7OMW — إرم سبورت (@EremSports) January 21, 2022

وبعد مفاوضات مطولة، تم تأكيد بيع نيوكاسل أخيرًا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن تم الاستحواذ عليه في صفقة بلغت قيمتها 305 ملايين جنيه إسترليني من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وقادت سيدة الأعمال الثرية ستافيلي، 48 عامًا، مفاوضات البيع، وتملك أيضًا حصة 10٪ في ملكية النادي والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، كما تشغل ستافيلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة PCP Capital Partners، حيث قالت إنها استثمرت ”أموال عائلتها“ في شراء حصة في نيوكاسل يونايتد.

تطور مثير

ولكن في تطور مثير آخر، فإن وثيقة المحكمة العليا التي قدمها الفريق القانوني للسيد آشلي تشكك بهذا الأمر.

وأكدوا أن السيدة ستافيلي تمكنت فقط من تأمين حصتها البالغة 10٪ من نيوكاسل يونايتد بعد أن حصلت على قرض بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من مطور العقارات الملياردير (الإخوة روبن)، الذين يشكلون أيضًا جزءًا من كونسورتيوم الاستحواذ، ويمتلكون 10٪ أخرى من النادي والـ80% المتبقية يملكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وبموجب اتفاقية القرض، التي تم الانتهاء منه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تشكل مركز النزاع القانوني بين ستافيلي وآشلي، كان أمامها عامان لتسديد مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني.

وفي وثائق المحكمة، يزعم محامو آشلي أن ستافيلي كانت مدركة جيدًا أنها إذا خالفت أيًا من الشروط سيتعين عليها على الفور إعادة الأموال.

ويذكر المحامون أن هذا كتب على وجه التحديد في اتفاقية الاقتراض التي أبرمتها مع آشلي، وأنه سيعتبر ”تقصيرًا“ إذا انتقدت السيدة ستافيلي عهده في نيوكاسل يونايتد علنًا.

نص الاتهام

وتنص هذه الوثيقة على ”حماية السيد آشلي من الانتقادات العامة لولايته كمالك لنيوكاسل يونايتد من قبل المالكين الجدد و / أو مديري النادي“.

وتدعي الوثيقة أنه على الرغم من ذلك، انتقدت السيدة ستافيلي علانية إدارة السيد آشلي لنيوكاسل يونايتد في وسائل الإعلام بعد الاستحواذ، الأمر الذي ”أضر“ بسمعته لأنه صورها بـ ”شكل سلبي“.

وسرد الفريق القانوني لآشلي سلسلة من المقابلات الإعلامية حيث تم الإدلاء بهذه التعليقات من قبل ستافيلي، وأصر أن هذه التصريحات كانت ”مهينة“ وجعلت فترة السيد آشلي في النادي ”سيئة السمعة“.

ويؤكد محاموه أن شركة ”Sports Direct“ المملوكة لآشلي عانت أيضًا من ”خسارة تسويقية“ بعد إزالة اللافتات والإعلانات من أرض ملعب سانت جيمس بارك الخاص بنيوكاسل.

والسيدة ستافيلي متهمة بالتحدث علنًا ضد آشلي ورغبتها في إنجاز ذلك (إزالة اللافتات) في أسرع وقت ممكن بعد البيع في سلسلة من المقالات ظهرت في وسائل إعلام محلية، على الرغم من اتفاقها مع السيد آشلي على أن بعض هذه اللافتات ستبقى في مكانها بالملعب.

وتضيف الوثيقة: ”وفقًا لذلك، فإن تصريحات المدعى عليه الأول (السيدة ستافيلي)، كما هو مقتبس في مقالاتها، بشكل فردي وجماعي، تسعى إلى نقل أو افتراض صحة و / أو المصادقة على حكم سلبي للسيد آشلي باعتباره المالك لنيوكاسل، وبالإضافة إلى ذلك، أو بدلًا من ذلك، كانت هذه البيانات تهدف إما إلى التقليل من سمعة السيد آشلي فيما يتعلق بملكيته و / أو إدارته لنيوكاسل يونايتد“.

وطلب محامو السيد آشلي في البداية من فريق السيدة ستافيلي القانوني إعادة القرض البالغ 10 ملايين جنيه إسترليني، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ولكن لم يتم دفعه، مما أدى إلى اتخاذ الإجراء القانوني الحالي.

وقال متحدث باسم السيدة ستافيلي والسيد قدوسي: ”أصدرت شركة مملوكة لمايك آشلي إجراءات ضد أماندا ستافيلي، ومهرداد قدوسي، والمطالبة مرتبطة بالاستحواذ على نيوكاسل يونايتد، ولا تعتزم السيدة ستافيلي، والسيد قدوسي، التعليق على تفاصيل الدعوى، لكنهما واثقان جدًا من نجاح الدفاع عن الدعوى بالكامل، ولن يؤدي التقاضي إلى صرف انتباه السيدة ستافيلي أو السيد قدوسي عن عملهما الشاق في نيوكاسل يونايتد، خاصة أنهما يركزان على تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية في يناير/كانون الثاني“.